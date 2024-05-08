Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σερέλης: Η ατάκα για Καλαϊτζάκη, Λεσόρ, Πάρη Αταμάν και Σλούκα

Όλα όσα δήλωσε ο Χρήστος Σερέλης στον Νίκο Παγκάκη για την συγκλονιστική βραδιά του Παναθηναϊκού.  

Σερέλης: Η ατάκα για Καλαϊτζάκη, Λεσόρ, Πάρη Αταμάν και Σλούκα

Στον Νίκο Παγκάκη μίλησε ο Χρήστος Σερέλης, από το σταφ του «τριφυλλιού» και μην ξεχνάμε πως πέρσι πέρασε και ως προπονητής, από την ομάδα.

Πηγή: PAO PANTOU

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark