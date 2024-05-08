Με τα χρώματα του Ερυθρού Σταυρού φωταγωγήθηκε το Μέγαρο της Βουλής

Με τα χρώματα του Ερυθρού Σταυρού, τιμώντας το έργο του διεθνούς ανθρωπιστικού κινήματος, φωταγώγησε σήμερα το Μέγαρο του Κοινοβουλίου η Βουλή των Ελλήνων, με την ευκαιρία της σημερινής Παγκόσμιας Ημέρας Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Βουλής, η 8η Μαΐου, Παγκόσμια Ημέρα Ερυθρού Σταυρού & Ερυθράς Ημισελήνου (ΕΣ/ΕΗ), αποτελεί μια ετήσια εορτή, με έντονη διεθνή διάσταση, στο πλαίσιο της οποίας αναδεικνύονται οι 7 Θεμελιώδεις Αρχές του Διεθνούς Κινήματος ΕΣ/ΕΗ, και πιο συγκεκριμένα: ο Ανθρωπισμός, η Αμεροληψία, η Ουδετερότητα, η Ανεξαρτησία, ο Εθελοντισμός, η Ενότητα και η Παγκοσμιότητα.

Η συγκεκριμένη ημερομηνία-ορόσημο συμπίπτει με την ημερομηνία γέννησης του Ιδρυτή του Ερυθρού Σταυρού και βραβευθέντος με το πρώτο Νόμπελ Ειρήνης, Ερρίκου Ντυνάν (8 Μαΐου 1828).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

