Conference League: Στον τελικό η Φιορεντίνα και περιμένει Ολυμπιακό ή Αστον Βίλα

Η Κλαμπ Μπριζ το πάλεψε όμως δεν κατάφερε να στερήσει από τη Φιορεντίνα τη δεύτερη συνεχόμενη πρόκριση στον τελικό του Conference League!



Οι «βιόλα» πήραν το 1-1 στο «Γιαν Μπρεϊντέλ» και σε συνδυασμό με το υπέρ τους 3-2 στη Φλωρεντία, πήραν το εισιτήριο για την OPAP Arena.



Οι Βέλγοι μπήκαν πιο δυνατά στο ματς πιέζοντας για το γκολ που θα τους έδινε σκορ... παράτασης και το βρήκαν με τη συμπλήρωση 20 λεπτών.



Ο Βανάκεν έκανε την μπαλιά από τα αριστερά και ο Ντε Κάιπερ έπιασε την κεφαλιά, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.



Η Μπριζ είχε στη συνέχεια ευκαιρίες και για δεύτερο γκολ, με τους «βιόλα» από την πλευρά τους να αγγίζουν την ισοφάριση με φοβερό σουτ του Κουαμέ που σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι στο 35’.



Ο ρυθμός παρέμεινε υψηλός και στο δεύτερο μέρος, με την ιταλική ομάδα να είναι πιο ανεβασμένη αλλά να βλέπει εκ νέου το δοκάρι να της στερεί το γκολ σε εκτέλεση φάουλ του Μπιράγκι στο 74’ – με την κεφαλιά του Κουαμέ ένα λεπτό αργότερα να έχει την ίδια κατάληξη!



Εντέλει η λύτρωση για τη Φιορεντίνα ήρθε στο 85ο λεπτό, με τον Μπελτράν να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα με εκτέλεση πέναλτι, χαρίζοντας την πρόκριση στην ομάδα του για δεύτερο συνεχόμενο τελικό στον θεσμό - με Ολυμπιακό ή Άστον Βίλα να κοντράρονται αύριο για το δεύτερο εισιτήριο.

