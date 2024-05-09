ΗΠΑ-Χρηματιστήριο: Μικτές τάσεις στο κλείσιμο της Γουόλ Στριτ

Μικτές τάσεις επικράτησαν την Τετάρτη στο κλείσιμο του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης.
Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 172,13 μονάδων (+0,44%) στις 39.056,39 μονάδες καταγράφοντας την έκτη συνεχή ανοδική συνεδρίαση.
Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιριών του τομέα της τεχνολογίας, υποχώρησε κατά 29,80 μονάδες (-0,18%) για να διαμορφωθεί στις 16.302,76 μονάδες.
Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε σχεδόν αμετάβλητος στις 5.187,67 μονάδες. (Στο κλείσιμό του την Τρίτη είχε διαμορφωθεί στις 5.187,70 μονάδες).
