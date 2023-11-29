Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας περιέγραψε την Τετάρτη μια ανθρωπιστική κρίση στη Λωρίδα της Γάζας, προειδοποιώντας ότι περισσότεροι άνθρωποι στο θύλακα θα μπορούσαν να πεθάνουν από ασθένειες παρά στις μάχες μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.



Ο Τέντρος Αντάνομ Γκεμπρεγέσους, γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, επισήμανε ότι υπάρχει αυξημένος κίνδυνος κρουσμάτων ασθενειών λόγω των υπερσυγκέντρωσης ανθρώπων στα καταφύγια και της έλλειψης τροφής, νερού, αποχέτευσης και φαρμάκων.



Ανέφερε ότι 111.000 άνθρωποι υποφέρουν από λοιμώξεις του αναπνευστικού και 75.000 άλλοι από διάρροια, περισσότεροι από τους μισούς από αυτούς μάλιστα, κάτω των 5 ετών.

1.3 million people are currently living in shelters in #Gaza.



Overcrowding and lack of food, water, sanitation and basic hygiene, waste management and access to medication are resulting in a high number of cases of:

- acute respiratory infections: 111,000

- scabies: 12,000

-… pic.twitter.com/ZhiRDodqWL November 29, 2023

«Δεδομένων των συνθηκών διαβίωσης και της έλλειψης υγειονομικής περίθαλψης, περισσότεροι άνθρωποι θα μπορούσαν να πεθάνουν από ασθένειες παρά από βομβαρδισμούς», ανέφερε χαρακτηριστικά ο επικεφαλής του ΠΟΥ, ζητώντας διαρκή κατάπαυση του πυρός. «Είναι θέμα ζωής ή θανάτου για τους αμάχους» υπογράμμισε.



Το Ισραήλ διαμηνύει ότι μια μακροπρόθεσμη κατάπαυση του πυρός «δεν αποτελεί επιλογή» μέχρι να καταστραφεί η Χαμάς και να επιστρέψουν στα σπίτια τους όλοι οι όμηροι της τρομοκρατικής ομάδας.



Ο πόλεμος, ο οποίος ξέσπασε μετά την αιματηρή επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου, έχει εκτοπίσει έως και 1,8 εκατομμύρια ανθρώπους στη Γάζα, ή περίπου το 80% του πληθυσμού του θύλακα, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.