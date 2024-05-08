Βέλγιο: Θύμα ομαδικού βιασμού από 10 εφήβους 14χρονη

Θύμα ομαδικού βιασμού έπεσε έφηβη 14 ετών στο Κουρτρέ, στην περιοχή της Φλάνδρας. Την περίοδο του Καθολικού Πάσχα, η κοπέλα πήγε με τον 16χρονο φίλο της σε δάσος και εκεί την περίμεναν περίπου δέκα έφηβοι εκ των οποίων ο μικρότερος ήταν 11 ετών.

Η 14χρονη βιάστηκε ομαδικά με την παρέα των αγοριών να ανεβάζει βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Tα βελγικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι τα γεγονότα εκτυλίχθηκαν σε διάστημα τριών ημερών χωρίς ωστόσο να είναι γνωστό εάν το κορίτσι κρατήθηκε αιχμάλωτο αυτό το διάστημα.

Ερευνάται ο ρόλος του 11χρονου στα γεγονότα.

Οι έφηβοι συνελήφθησαν ενώ η κοπέλα λαμβάνει ψυχολογική βοήθεια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

