Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τους Μότλεϊ και Μπράουν να επιστρέφουν στην δράση, όντας μάλιστα και στις αρχικές πεντάδες των ομάδων τους! Με μπόλικη νευρικότητα τα πρώτα αγωνιστικά λεπτά στο παρκέ του «Gaston Medecin», με Μονακό και Φενέρ να κάνουν συνεχόμενα λάθη και να μην βρίσκουν ρυθμό στις επιθέσεις τους. Ο Μότλεϊ έκανε δύο γρήγορα λάθη, αλλά σκόραρε και 4 πόντους για το 6-2 της Φενέρ, ενώ οι γηπεδούχοι βρήκαν απάντηση και πήραν το πρώτο προβάδισμά τους στο ματς (9-8) με τους πρώτους πόντους του Οκόμπο, ενώ η πρώτη περίοδος ολοκληρώθηκε με τον Καλάθη να πετυχαίνει το πρώτο εντός πεδιάς καλάθι του, μειώνοντας σε 15-13 για χάρη των φιλοξενούμενων, οι οποίοι ολοκλήρωσαν το δεκάλεπτο έχοντας 8 (!) λάθη!



Η δεύτερη περίοδος ξεκίνησε με τη Μονακό να φτιάχνει μικρό σερί 5-0 και να ξεφεύγει για πρώτη φορά στη βραδιά στο +7 (20-13), όταν ο Μπλόσομγκεϊμ έβαλε το πρώτο τρίποντο του ματς αναγκάζοντας τον Σάρας να πάρει τάιμ άουτ, μετά από το οποίο οι Μπιμπέροβιτς και Σεστίνα σκόραραν διαδοχικά τρίποντα (τα πρώτα της Φενέρ), μειώνοντας σε 20-19, έχοντας 4/5 τρίποντα στο δεύτερο δεκάλεπτο. Η Μονακό όμως χάρη σε συνεχόμενες πολύ καλές της άμυνες, προσπέρασε για πρώτη φορά με +8 (40-32), πριν ο Γουίλμπεκιν σκοράρει ένα ακόμα πολύ σημαντικό για την ομάδα του τρίποντο, μειώνοντας για το 40-35 του πρώτου ημιχρόνου!

Τα δεκάλεπτα:

Η τρίτη περίοδος ξεκίνησε με τρίποντο του Μοπεγιούνας για το 43-35, αλλά με τη Φενέρ να απαντά με σερί 10-2, το οποίο ολοκληρώθηκε με τον Καλάθη να ευστοχεί σε τρίποντο, ισοφαρίζοντας σε 45-45! Σε εκείνο το σημείο του αγώνα ανέλαβε δράση ο Μάικ Τζέιμς, ο οποίος διαμόρφωσε το 55-48 με τρίποντο και τρεις βολές που πήρε από τον Καλάθη, φτάνοντας τους 12 προσωπικούς πόντους, όσους είχε να πετύχει από το Game 1, ωστόσο ο Μπιμπέροβιτς ήρθε από τον πάγκο της Φενέρμπαχτσε για πετύχει 8 συνεχόμενους πόντους με δύο τρίποντα, βάζοντας την ομάδα του μπροστά με 56-55!Με το παιχνίδι να μπαίνει στην «τελική του ευθεία» η νευρικότητα επέστρεψε, με τους πόντους να έρχονται με το… σταγονόμετρο στα πρώτα λεπτά της τέταρτης περιόδου. Ο Παπαγιάννης σκοραρε για το 55-58 και έδωσε έξτρα κατοχές στην ομάδα του με συνεχόμενα επιθετικά ριμπάουντ, ο Λόιντ ισοφάρισε για τη Μονακό με καλάθι-φάουλ, ο Καλάθης πήρε φάουλ σε τρίποντο και ευστόχησε σε δύο βολές για το 60-62, πριν ο Μπιμπέροβιτς βάλει τη Φενέρ μπροστά με 64-60 και με 4 λεπτά να απομένουν για το φινάλε. Ο Γκούντουριτς με ένα ακόμα μεγάλο του τρίποντο στην βραδιά και έφτασε τους 10 προσωπικούς πόντους κάνοντας το 67-63, όμως ο Τζέιμς απάντησε με δικό του μεγάλο step back τρίποντο και ο Οκόμπο σκόραρε με σουτ εκτός ισορροπίας για το 68-67, 1:14 πριν το τέλος. Ο Γουίλμπεκιν έβαλε τρίποντο με ταμπλό για το 68-70, ο Οκόμπο ισοφάρισε σε 70-70 και είχε την ευκαιρία να δώσει στην ομάδα του τη νίκη, αλλά αστόχησε σε buzzer-beater τρίποντο και το ματς οδηγήθηκε στην παράταση.15-13, 40-35, 55-56, 70-70, 79-80 (παράταση)

