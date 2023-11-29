«Η σημερινή Διεθνής Ημέρα Αλληλεγγύης με τον Παλαιστινιακό λαό επιβάλλει, περισσότερο από ποτέ, να πάρουμε όλοι θέση για το αιματοκύλισμα, τον θάνατο χιλιάδων παλαιστινίων αμάχων και την ανθρωπιστική κρίση στην Παλαιστίνη. Χωρίς μισόλογα» αναφέρει σε ανάρτησή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

On today's International Solidarity Day with the Palestinian People, it is more important than ever for all of us to take a clear stance against the ongoing bloodshed, the loss of thousands of Palestinian civilians and the unacceptable humanitarian crisis in Gaza. Without mincing… November 29, 2023

Ο Στέφανος Κασελλάκης συνεχίζει: «Ανοιχτά υπέρ της άμεσης κατάπαυσης πυρός. Της επιστροφής ΟΛΩΝ των ομήρων. Του τερματισμού της ισραηλινής κατοχής. Υπέρ της ειρήνης, στη βάση δύο κρατών. Του αγώνα της Παλαιστινιακής Αρχής, όχι της Χαμάς».

ΚΚΕ: Ο λαός να συνεχίσει να εκφράζει ακόμη πιο ενεργά την πολύμορφη αλληλεγγύη του στον Παλαιστινιακό λαό

«Φέτος, η Διεθνή Ημέρα Αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό, σημαδεύεται από την εγκληματική επίθεση του Ισραήλ, που κόστισε τη ζωή σε περισσότερους από 15.000 Παλαιστίνιους, κυρίως στη Γάζα, εκ των οποίων 6150 παιδιά, 4.000 γυναίκες, 207 γιατροί, νοσηλευτές και παραϊατρικοί, 26 μέλη του σώματος πολιτικής προστασίας και 70 δημοσιογράφοι, ενώ υπάρχουν επιπλέον 7.000 αγνοούμενοι, κυρίως κάτω από τα ερείπια, μεταξύ των οποίων βρίσκονται 4.700 παιδιά και γυναίκες» αναφέρει το ΚΚΕ σε ανακοίνωσή του για τη σημερινή Διεθνή Ημέρα Αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό

«Η προσωρινή και εύθραυστη εκεχειρία δεν μπορεί να εφησυχάσει κανέναν και να σκεπάσει τα εγκλήματα πολέμου που διαπράττει το Ισραηλινό κράτος. Το ΚΚΕ συνεχίζοντας τις πολύμορφες εκδηλώσεις αλληλεγγύης προς τον ηρωικό Παλαιστινιακό λαό, εκφράζει την αμέριστη συμπαράστασή του στον δίκαιο αγώνα των Παλαιστινίων, που εμπνέει τη λαϊκή πάλη των εργαζομένων σε όλο τον κόσμο» προσθέτει η ανακοίνωση και επισημαίνει στη συνέχεια:

«Με τη διαχρονική στήριξη των ΗΠΑ, ΕΕ, ΝΑΤΟ, μεταξύ άλλων και της ελληνικής κυβέρνησης και των συμμάχων τους, εντείνεται η επιθετικότητα του ισραηλινού κράτους στην Παλαιστίνη και την ευρύτερη περιοχή, σε βάρος του συνόλου των δικαιωμάτων του Παλαιστινιακού λαού και με κίνδυνο μιας ευρύτερης ανάφλεξης. Η σωστή πλευρά της Ιστορίας είναι η πλευρά της κοινωνικής προόδου, του τερματισμού κάθε ξένης κατοχής με τους λαούς νοικοκύρηδες στους τόπους τους. Σήμερα, είναι ακόμα πιο αναγκαία η ενίσχυση της διεθνιστικής αλληλεγγύης και δράσης ενάντια στην ισραηλινή κατοχή, στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις, στους σχεδιασμούς των αστικών τάξεων».

Καταλήγοντας, η ανακοίνωση του κόμματος τονίζει:«Το ΚΚΕ καλεί τον λαό να παραμερίσει τη βρώμικη προπαγάνδα των υποστηρικτών της ισραηλινής κατοχής και να συνεχίσει σταθερά να εκφράζει ακόμη πιο ενεργά την πολύμορφη αλληλεγγύη του στον Παλαιστινιακό λαό, καταδικάζοντας τα καθημερινά εγκλήματα της ισραηλινής κατοχής σε βάρος των Παλαιστινίων για:

--Τον τερματισμό της ισραηλινής κατοχής και των συνεπειών της.

--Τη δημιουργία ενιαίου ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους, με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, στα σύνορα της 4ης Ιουνίου του 1967.

--Το δικαίωμα επιστροφής όλων των Παλαιστίνιων προσφύγων στις εστίες τους, με βάση τις σχετικές αποφάσεις του ΟΗΕ.

--Την άμεση απελευθέρωση όλων των Παλαιστινίων και άλλων πολιτικών κρατούμενων που κρατούνται στις ισραηλινές φυλακές.

Λευτεριά στην Παλαιστίνη!»

Πηγή: skai.gr

