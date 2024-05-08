ΑΕΚ Betsson BC: «Θα βαρεθείτε να μας βλέπετε»

Για τυπικούς λόγους έγινε από την ΕΟΚ η ανάκληση των δελτίων, όπως εξήγησε στην ανακοίνωσή της η ΑΕΚ Betsson, τονίζοντας πως στο μέλλον θα μιλήσει για όλα ο μεγαλομέτοχος της ομάδας, Μάκης Αγγελόπουλος.



Η ανακοίνωση της ΚΑΕ:

«Η υπομονή, που δεν είναι πια αρετή, και τα όριά της, έχουν εξαντληθεί προ πολλού.Ενημερώνουμε, λοιπόν, όλους όσοι εκ των αθλητικών ιστοσελίδων, με το πρόσχημα της δημοσιογραφικής δεοντολογίας και ανεξαρτησίας, μονομερώς στρέφονται κατά της ΑΕΚ BETSSON BC, εδώ και τρία χρόνια, ότι δεν πρόκειται να λυγίσουμε!Ας συνεχίσουν την προσπάθεια συκοφάντησης, που έχει ως προφανή στόχο τον αποπροσανατολισμό της φίλαθλης κοινής γνώμης και τη δημιουργία κλίματος διάλυσης της Ομάδας μας.Θα εκτεθούν ξανά… Και θα εκτεθούν ανεπανόρθωτα.Για το θέμα περί ανάκλησης των δελτίων αθλητών της Ομάδας μας, ανακοινώνουμε, ότι: Η υπόθεση αφορά στην απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου της FIBA (BAT) για οφειλή προς τον Τιμ Φρέιζερ. Στη συγκεκριμένη υπόθεση, το BAT επιβάλλει στην εταιρία μας να πληρώσει τον αθλητή για διάστημα στο οποίο αγωνίστηκε στη Γαλλία (Στρασμπούρ). Η απόφαση αυτή δεν δύναται να εκτελεστεί από μέρους μας, δεδομένου ότι με βάση τη νομοθεσία του ελληνικού Κράτους απαγορεύεται ρητά να πληρωθούν μισθοί, εισφορές και φόροι για διάστημα στο οποίο κάποιος δεν παρέχει τις υπηρεσίες του στην εταιρία της χώρας μας, αλλά τις παρέχει σε εταιρία του εξωτερικού και σε άλλον Σύλλογο.Ως εκ τούτου, η ΑΕΚ ΒΕΤSSON BC ζήτησε τη γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας της FIBA, την οποία και αναμένουμε.H Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης από πλευράς της και παρότι δεν υπάρχει ευθύνη μας, επέβαλε για τυπικούς λόγους την ανάκληση των δελτίων.Εν κατακλείδι, ενημερώνουμε όλους όσοι εκ των Μέσων κόπτονται για την καθημερινότητά μας, και που κάνουν την τρίχα… τριχιά, και που ενδιαφέρονται για πιθανές καθυστερήσεις οφειλών μερικών ημερών, και που «κάθονται» πάνω από την ιστοσελίδα της FIBA για τα ΒΑΝ, ότι η Διοίκηση καταβάλλει κάθε προσπάθεια για διευθέτηση όλων των οικονομικών εκκρεμοτήτων.Έχουμε αναλάβει τις ευθύνες μας για τα εφετινά, αλλά δεν πρόκειται να μένουμε άφωνοι και απαθείς στα όσα γράφονται. Είναι αδιανόητα τα όσα μαζικά «μεταδίδονται», σε έναν «αχταρμά» ψεύδους και υπερβολής, που δεν έχει προηγούμενο.Όπως έχουμε ξαναπεί…Εμείς είμαστε ΕΔΩ!Η Ομάδα είναι ΕΔΩ!Θα συνεχίσουμε παρά το τοξικό περιβάλλον, που οι ανισότητες δημιούργησαν στο άθλημα, ν’ αγωνιζόμαστε. Θα παλεύουμε. Με τα νόμιμα μέσα, που διαθέτουμε… Όχι με άλλους τρόπους, όπως πράττουν άλλοι…Κυρίες και κύριοι,θα βαρεθείτε να μας βλέπετε!ΥΓ: Για όλα όσα έχουν συμβεί και αφορούν στο παρελθόν, στο παρόν, και στο μέλλον, και για τη δική μας και ΜΟΝΗ αλήθεια, θα μιλήσει σύντομα ο κ. Μάκης Αγγελόπουλος».

