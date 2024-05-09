Συντριπτική νίκη κατήγαγε το δεξιό αντιπολιτευόμενο κόμμα VMRO-DPMNE στις βουλευτικές και στις προεδρικές εκλογές που διεξήχθησαν χθες Τετάρτη στη Βόρεια Μακεδονία.

Σε ό,τι αφορά τις βουλευτικές εκλογές, με καταμετρημένο το 95% των ψήφων, το VMRO-DPMNE συγκεντρώνει ποσοστό 43% και καταλαμβάνει 59 έδρες στη Βουλή των 120 εδρών.

Το απερχόμενο κυβερνών Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SDSM) καταποντίστηκε, λαμβάνοντας ποσοστό μόλις 15% και εξασφαλίζοντας 19 έδρες.

Την τρίτη θέση με ποσοστό 14% και 18 έδρες καταλαμβάνει το μεγαλύτερο αλβανικό κόμμα στη Βόρεια Μακεδονία, το DUI του Αλί Αχμέτι.

Στην τέταρτη θέση με ποσοστό 11% και 13 έδρες έρχεται ο συνασπισμός τεσσάρων αντιπολιτευόμενων αλβανικών κομμάτων με την επωνυμία «Αξίζει».

Πέμπτο, με ποσοστό 6,8% και έξι έδρες, είναι το εθνικιστικό, φιλορωσικό κόμμα «Αριστερά». Έκτο, με ποσοστό 5,3% και πέντε έδρες το νεοσύστατο κόμμα «Ξέρω» του δημάρχου του Κουμάνοβο, Μάξιμ Ντιμιτρίεφσκι, ο οποίος αποχώρησε πριν από δύο χρόνια από το SDSM.

Στις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν στη Βόρεια Μακεδονία τον Ιούλιο του 2020, πρώτο είχε έρθει το SDSM (με επικεφαλής τότε τον Ζόραν Ζάεφ) καταλαμβάνοντας 46 έδρες, ενώ το δεύτερο VMRO-DPMNE είχε εξασφαλίσει 44 έδρες.

Ο αρχηγός του VMRO-DPMNE Χρίστιαν Μίτσκοσκι λίγο πριν τα μεσάνυχτα δήλωσε πως στις εκλογές αυτές «νίκησε ο περήφανος λαός της "Μακεδονίας" και ηττήθηκε η διαφθορά, ο νεποτισμός και η αναξιοκρατία που εξέθρεψε η συγκυβέρνηση SDSM-DUI».

Ο Μίτσκοσκι ανήγγειλε ότι τις επόμενες ημέρες θα ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τον αντιπολιτευόμενο αλβανικό συνασπισμό «Αξίζει» για τον σχηματισμό κυβέρνησης στη χώρα, αποκλείοντας παράλληλα το ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας με το DUI, το οποίο τα τελευταία 20 χρόνια συμμετέχει σε όλες τις κυβερνήσεις συνασπισμού της χώρας.

Ταυτόχρονα, στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών που διεξήχθη χθες παράλληλα με τις βουλευτικές εκλογές, η υποψήφια του VMRO-DPMNE Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα συγκέντρωσε ποσοστό 65%, έναντι ποσοστού μόλις 29% που απέσπασε ο υποψήφιος του SDSM και απερχόμενος πρόεδρος της Βόρειας Μακεδονίας Στέβο Πεντάροφσκι.

Με το αποτέλεσμα αυτό, η 70χρονη Σιλιάνοφσκα εκλέγεται στο ανώτατο πολιτειακό αξίωμα. Είναι η πρώτη γυναίκα που θα αναλάβει πρόεδρος της Δημοκρατίας στην ιστορία της χώρας.

Ο απερχόμενος πρόεδρος της Βόρειας Μακεδονίας Πεντάροφσκι δήλωσε ότι τα αποτελέσματα των εκλογών είναι ξεκάθαρα και πως η ιδέα του για πολυεθνική χώρα, πλήρως ενσωματωμένη στις ευρωατλαντικές δομές δυστυχώς δεν έτυχε υποστήριξης από το εκλογικό σώμα αυτή τη φορά.

Μετά τα μεσάνυχτα, μερικές χιλιάδες υποστηρικτές του VMRO-DPMNE συγκεντρώθηκαν στην κεντρική πλατεία των Σκοπίων, όπου πανηγύρισαν την επικράτηση του κόμματος στις χθεσινές διπλές εκλογές στη χώρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

