Πανηγυρίζουν τα τουρκικά ΜΜΕ για τη μετατροπή της Μονής της Χώρας σε τζαμί

Πανηγυρισμοί στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης για τη μετατροπή της Μονής της Χώρας σε τζαμί με απόφαση του Τούρκου προέδρου.

Όπως μεταδίδει ο Μανώλης Κωστίδης, η απόφαση είχε ληφθεί το 2020 από τον Ερντογάν, αλλά είχε «παγώσει» και από προχθές λειτουργεί επίσημα ως τζαμί μετά από μια μεγάλη τελετή εγκαινίων που μεταδόθηκε και δορυφορικά.

Η Μονή της Χώρας είναι μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, κυρίως για τις ύστερες βυζαντινές αγιογραφίες και τα ψηφιδωτά που κοσμούν το ναό.

«Με κουρτίνες καλύπτουν τις αγιογραφίες και τα ψηφιδωτά εντός του χώρου» ανέφεραν τα τουρκικά μέσα.

«Το μνημείο που με απόφαση του υπουργικού συμβουλίου του 1945 είχε μετατραπεί σε μουσείο και για 75 χρόνια λειτούργησε ως μουσείο. Το 2020 μεταβιβάστηκε στη διεύθυνση θρησκευτικών υποθέσεων και έγιναν εργασίες αναστήλωσης πριν το άνοιγμα για προσκύνημα» δήλωσε ο μουφτής της Κωνσταντινούπολης.

Τηλεοπτικό δίκτυο NTV: «Το Καριγιέ τζαμί για πρώτη φορά μετά από 79 χρόνια άνοιξε για προσευχή. Μετά την επίσημη τελετή όπως βλέπετε έρχονται οι πιστοί και προσεύχονται. Αυτός ο χώρος το 1985 συμπεριελήφθη στη λίστα των μνημείων παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Πριν στους τοίχους υπήρχαν διαφορές αγιογραφίες και ψηφιδωτά, και όπως βλέπετε μέσα στον χώρο της προσευχής οι αγιογραφίες και οι τοιχογραφίες καλύπτονται έτσι με κουρτίνα.

Μόλις έμαθα το ευχάριστο νέο ήρθα μαζί με τη σύζυγό μου. Προσευχήθηκα και διάβασε το Κοράνι και δόξα τον Αλλάχ».

Τηλεοπτικό δίκτυο ULKE TV: Το 1945 ήταν τελευταία μουσουλμανική προσευχή μέσα στο Καριγιέ Τζαμί, και μετά απο 79 χρόνια οι πολίτες και πάλι προσευχήθηκαν με το ναμάζι ( μουσουλμανική προσευχή). Ο Θεός να ευλογεί όσους πήραν αυτή την απόφαση. Πράγματι είναι υπέροχα. Μου άρεσε πολύ. Στις εργασίες συντήρησης τηρήθηκε η αυθεντικότητα των αγιογραφιών και των ψηφιδωτών. Oι αγιογραφίες και οι τοιχογραφίες που βρίσκονται εντός του χώρου του Καριγιέ τζαμί καλύπτονται με αυτόν τον τρόπο και δεν προκαλείται καμία ζημιά».

Ξεκίνησε η τουρκική άσκηση «Θαλασσόλυκος» σε Μαύρη Θάλασσα, Αιγαίο και Μεσόγειο

Με το τουρκικό αεροπλανοφόρο 100 πλοία, οκτώ υποβρύχια, 39 αεροσκάφη και 19 ελικόπτερα

ΡΕΠΟΡΤΑΖ Α HABER: H αεροναυτική άσκηση Denizkurdu-2 προκαλεί το ενδιαφέρον όλου του κόσμου. Στην άσκηση θα συμμετέχουν 100 πολεμικά πλοία τα οποία θα συνοδεύουν τον TCG- Anadolu

ΡΕΠΟΡΤΑΖ Α HABER: Στην άσκηση θα λάβουν μέρος 100 πλοία,, 8 υποβρύχια, 39 αεροσκάφη, 19 ελικόπτερα και 28 μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Κι εδώ σας δείχνουμε τα πλοία που θα λάβουν μέρος.

Μετά τη Μονή της Χώρας ο Ερντογάν συνδέθηκε με το Κόσοβο

Με εντολή΄Ερντογάν έγινε η συντήρηση του οθωμανικού τεμένους στην Πρίστινα

Ερντογάν: «Τὠρα να συνδεθούμε με το Κόσοβο. Εκεί είναι το Εμιρ Αλαντιν Τζαμί, στην Πρίστινα. Εκεί είναι ο πρέσβης μας Τουντσ Αγιλι».

«Κύριε πρόεδρε, σύμφωνα με τις εντολές που δώσατε για την αναστήλωση και συντήρηση του τεμένους Εμιρ Αλαντίν, ολοκληρώθηκε το έργο με την υποστήριξη του υπουργείου Πολιτισμού της Τουρκίας, και της δημοκρατίας του Κοσόβου».

