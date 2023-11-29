Το αυτοκίνητο της Maria Chindamo εντοπίστηκε λίγο έξω από τα χωράφια που είχε στην κατοχή της στο Limbadi, μία κοινότητα κοντά στην ιταλική περιφέρεια Καλάβρια της Ιταλίας. Ήταν το μέρος που ήλπιζε να ξεκινήσει τη δική της μικρή αγροτική επιχείρηση.

Το μοτέρ του αυτοκινήτου λειτουργούσε, η πόρτα του οδηγού ήταν ανοιχτή. Τρίχες και αίμα εντοπίστηκαν στην άσφαλτο δίπλα στο αυτοκίνητο ωστόσο, τον Μάιο του 2016, δεν υπήρχε κανένα ίχνος της.

Η εξαφάνιση της Chindamo ήρθε ακριβώς ένα χρόνο αφότου ο σύζυγός της αυτοκτόνησε. Αυτή η σύμπτωση οδήγησε ορισμένους να υποθέσουν ότι ήταν μια δολοφονία εκδίκησης από την οικογένειά του που την θεωρούσε υπεύθυνη για τον θάνατό του, καθώς του είχε ζητήσει διαζύγιο. Ωστόσο αυτή η ημερομηνία ήταν απλώς ένα τέχνασμα από τους μαφιόζους για να ξεφύγουν από την προσοχή των ερευνητών.

Η Maria Chindamo

Η 42χρονη χήρα δολοφονήθηκε επειδή αρνήθηκε να πουλήσει τη γη της σε έναν γείτονα ο οποίος όπως αποκαλύφθηκε είχε στενές σχέσεις με τη μαφία.

Η δολοφονία της ήταν φρικιαστική: Οι άντρες της μαφίας «Ντραγκέτα» αφού τη σκότωσαν, τάισαν το άψυχο σώμα της σε χοίρους, ενώ το οστά της συνέθλιψε μία μπουλντόζα.

Ο αρχηγός της Ντρανγκέτα, Antonio Pelle τη στιγμή της σύλληψής του το 2016

Οι ανατριχιαστικές αποκαλύψεις στη δίκη της «Ντραγκέτα»

Οι λεπτομέρειες της φρικιαστικής δολοφονίας της 42χρονης ήταν μόνο μία από τις πολλές σοκαριστικές αποκαλύψεις που ακούστηκαν στη μεγαλύτερη δίκη της ιταλικής μαφίας τα τελευταία 30 χρόνια. Μια δίκη με 337 κατηγορούμενους, εκ των οποίων οι 207 κρίθηκαν ένοχοι και τόσα εγκλήματα που χρειάστηκαν τρεις γυναίκες δικαστές σχεδόν δύο ώρες για να διαβάσουν τις ετυμηγορίες. Οι συσσωρευμένες ποινές, που μοιράστηκαν την περασμένη εβδομάδα, έφτασαν τα 2.200 χρόνια.

Περίπου 2.500 αστυνομικοί συμμετείχαν στην έρευνα, που περιελάμβανε τουλάχιστον 24.000 καταγραφές επικοινωνιών.

Ο Antonio Pelle

Όπως σημειώνει η daily mail, η δίκη μεγέθους XXL, η οποία διεξήχθη υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στην πόλη Λαμέτσια Τέρμε, χαρακτηρίστηκε η σημαντικότερη κατά της μαφίας τα τελευταία 30 και πλέον χρόνια. Οι κατηγορίες ήταν πολλές: σύσταση και συμμορία, διακίνηση ναρκωτικών, εκβίαση, τοκογλυφία, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα..

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρέθηκαν πέντε φόνοι: τα βασανιστήρια και η δολοφονία εκδίκησης δύο μαφιόζων το καλοκαίρι του 1996. Η δολοφονία ενός ομοφυλόφιλου γκάνγκστερ το 2002 καθώς και άλλη μια διπλή δολοφονία την ίδια χρονιά.

Τρία από αυτά τα πέντε πτώματα δεν βρέθηκαν ποτέ. Ωστόσο αποκαλύφθηκαν λεπτομέρειες που αφορούσαν άλλες φρικτές δολοφονίες.

Όποιος αρνιόταν να πουλήσει τη γη του σε μαφιόζους δολοφονούνταν άγρια, όπως ακριβώς και η Maria Chindamo.

Ένα ακόμη θύμα τους το τεμάχισαν, ενώ στον Matteo Vinci, νεαρό βιολόγο, τοποθέτησαν εκρηκτικό μηχανισμό στο αυτοκίνητό του με αποτέλεσμα από την έκρηξη να καεί ζωντανός. Εκτός από αυτές τις δολοφονίες, στη δίκη αποκαλύφθηκαν κι άλλες απάτες της μαφίας.

Όταν τα θύματα αρνήθηκαν να πληρώσουν τα χρήματα των εκβιασμών, ο εκφοβισμός που δέχονταν ήταν βάναυσος: ένας επιχειρηματίας που αρνήθηκε να τους πληρώνει 2.000 ευρώ (1.733 £) το μήνα βρήκε ένα νεκρό δελφίνι πεταμένο έξω από την κατασκευαστική του εταιρεία.

Ένας άλλος επιχειρηματίας που διατηρούσε ένα κατάστημα ρούχων ανακάλυψε ένα νεκρό κουτάβι να κρέμεται από την πόρτα του μαγαζιού του, με σπασμένα πόδια. Άλλοι βρήκαν κομμένα κεφάλια κατσικιών ή καμμένα τα αυτοκίνητά τους. Η δίκη αποκάλυψε πώς τα πλοκάμια της 'Ντραγκέτα έφτασαν σχεδόν σε κάθε γωνιά της ζωής της Καλαβρίας.

Ακόμη αποκάλυψαν μυστικά για κρυψώνες όπλων σε νεκροταφεία, ασθενοφόρα με τα οποία διακινούνταν ναρκωτικά, ακόμη και για το πώς υπεξαιρείτο νερό δήμου για την άρδευση φυτειών μαριχουάνας.

Πιθανόν να έχει ετήσιο τζίρο περίπου 50 δισεκατομμύρια ευρώ

Η daily mail σημειώνει πως η «Ντρανγκέτα» – που έγινε διαβόητη το 1973 επειδή ήταν πίσω από την απαγωγή του John Paul Getty III – δημιουργήθηκε πριν από περίπου 150 χρόνια, εν μέρει ως ένοπλη απάντηση στις προσπάθειες του Βορρά να επιβάλει την ιταλική ενότητα. Αυτή η αντίσταση μεταλλάχθηκε σε οργανωμένο έγκλημα, το οποίο «μαυρίζει» την Καλάβρια η οποία έχει γίνει γνωστή για την μαφία ενώ αποτελεί ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Ιταλίας.

Σήμερα, ειδικοί εκτιμούν ότι η «Ντράνγκετα», η οποία απαρτίζεται από 150 περίπου καλαβρέζικες οικογένειες, έχει ετήσιο τζίρο περίπου 50 δισεκατομμυρία ευρώ σε παγκόσμια κλίμακα.

Με την βοήθεια της Ιντερπόλ, η Ιταλία μπόρεσε τα τελευταία χρόνια να σφίξει τον κλοιό γύρω από αυτό το εγκληματικό δίκτυο, παρακινώντας αστυνομίες στον κόσμο ολόκληρο να ταυτοποιήσουν δραστηριότητες της Ντράνγκετα στο έδαφός τους και να τις καταδιώξουν.

