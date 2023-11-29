Σφοδρή επίθεση στον Μπέντζαμιν Νετανιάχου εξαπέλυσε την Τετάρτη ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μιλώντας σε συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματός του.



Ο Τούρκος Πρόεδρος ανέφερε χαρακτηριστικά ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός διέπραξε μια από τις «μεγαλύτερες φρικαλεότητες» του αιώνα και έμεινε στην ιστορία ως «χασάπης της Γάζας».



«Δηλώσεις που προέρχονται από την κυβέρνηση του Ισραήλ Νετανιάχου μειώνουν τις ελπίδες ότι η ανθρωπιστική παύση θα μετατραπεί σε διαρκή κατάπαυση του πυρός» δήλωσε ο Ερντογάν.



«Η Τουρκία θα εντείνει τις διπλωματικές προσπάθειες για απελευθέρωση ομήρων, με μόνιμη κατάπαυση του πυρός στη Γάζα» δεσμεύτηκε ο Ερντογάν.

Ανακοίνωσε ότι δεύτερο πλοίο που μεταφέρει 1.500 τόνους υλικού ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα θα αποπλεύσει από την Τουρκία σήμερα, ενώ αναφέρθηκε και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις ενόψει της επίσκεψής του στην Αθήνα στις 7 Δεκεμβρίου.

Πηγή: skai.gr

