Ανδρουλάκης: Καμία συνεργασία με την ακροδεξιά στο ευρωκοινοβούλιο

"Η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργήθηκε καταρχάς, για να μην ξανασυμβεί πόλεμος, για να ζήσουν ειρηνικά οι λαοί της Ευρώπης, με σεβασμό ο ένας τον άλλον. Εμείς θέλουμε μία Ευρώπη της αλληλεγγύης των λαών και όχι μία Ευρώπη του Γαλλογερμανικού 'Αξονα. Για αυτό, πρέπει να συμμετέχουμε σε όλες τις δημοκρατικές διαδικασίες, για να καθορίζουμε εμείς το μέλλον μας και όχι άλλοι το μέλλον το δικό σας και των παιδιών σας", ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης από τη Ραμνή Αποκορώνου στην οποία συμμετείχε σε εκδήλωση τιμής και μνήμης των ηρώων και πεσόντων κατά την περίοδο 1941 - 1945 καταθέτοντας παράλληλα και τιμώντας τον Ήρωα διοικητή του 2ου Τάγματος του 14ου Συντάγματος του ΕΛΑΣ Δημήτριο Μιχελογιάννη ο οποίος έγινε θρύλος στη Μάχη της Παναγιάς στα Κεραμιά Χανίων.

Ο κ. Ανδρουλάκης μιλώντας στους εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Περιφέρειας, μελών οικογενειών των Ηρώων και κατοίκους του Αποκόρωνα είπε ότι: "Ο Κρητικός λαός ήταν θύμα της επίθεσης, θύμα της εκδίκησης και μεταξύ της επίθεσης και της εκδίκησης υπήρξε η αντίσταση. Για το λόγο αυτό οι Γερμανοί εκδικήθηκαν με τον πιο βίαιο, βάναυσο τρόπο την Κρήτη, τον Αποκόρωνα και άλλα χωριά όπως τα Ανώγεια τη Βιάννο. Διότι αυτός ο λαός δεν προσκύνησε και στην επίθεση αντιστάθηκε, όπως και σε όλα τα χρόνια της κατοχής, με εθνική αξιοπρέπεια υπερηφάνεια. Οικογένειες οργανώθηκαν στην εθνική αντίσταση και εμείς εμείς κάθε χρόνο σε αυτές τις εκδηλώσεις στην Κρήτη και σε άλλα μέρη της Ελλάδας διατηρούμε τη μνήμη ζωντανή. Αντιστεκόμαστε δηλαδή στη λήθη που θέλει να ξεχνάμε το μεγαλεία του λαού μας, την ιστορία μας, τα ήθη μας, τις παραδόσεις μας. Εμείς λοιπόν αντιστεκόμαστε και διατηρούμε τη μνήμη ζωντανή για να περάσει και στις επόμενες γενιές".

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δίνοντας το στίγμα το προσωπικό του και του ΠΑΣΟΚ ανέφερε πως: "Δεν είμαστε πολιτικά ουδέτεροι, οι πράξεις μα είναι αυτές που μας καθορίζουν εθνικά, πατριωτικά, ιδεολογικά. Για αυτό με πυξίδα το σεβασμό στους αγώνες του Ελληνικού λαού απέναντι στον ναζισμό, δε σκεφτήκαμε ούτε λεπτό να πάρουμε την πρωτοβουλία για να καταθέσουμε υπόμνημα πριν από 15 μέες, για να μη συμμετέχουν στις εκλογές οι υμνητές του ναζισμού και του Χίτλερ, τα απομεινάρια τη Χρυσής Αυγής και όντως το υπόμνημα έγινε αποδεκτό". Ανέφερε μάλιστα πως σήμερα έμαθε ότι πριν από μερικές ώρες "...πήρε πρωτοβουλία το Σοσιαλιστικό Κόμμα που συνυπέγραψαν η Ευρωπαϊκή Αριστερά, οι Φιλελεύθεροι και οι πράσινοι, για να μην υπάρξει καμία συνεργασία μετά την 9η Ιουνίου ημέρα των ευρωεκλογών, με την ακροδεξιά σε επίπεδο ευρωκοινοβουλίου. Δυστυχώς την πρωτοβουλία αυτή δεν συνυπέγραψε το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα".

Μιλώντας για την αντίσταση των Κρητών και των χωριών του Αποκόρωνα ο δήμαρχος Χαράλαμπος Κουκιανάκης τόνισε ότι: "Τα αδύνατα μπορεί να γίνουν δυνατά, ο αγώνας για την ελευθερία σε τούτο εδώ τον τόπο ποτέ δεν είχε όρια, τα όρια υπήρχαν μόνο για να ξεπερνιούνται". Όπως υπενθύμισε από την εκδήλωση στη Ραμνή: "Η τελευταία φάση της Μάχης της Κρήτης έλαβε χώρα στην περιοχή της επαρχίας του Αποκόρωνα, από τα Μεγάλα Χωράφια μέχρι την Κράπη. Οι αποκορωνιώτες κατά την αντίσταση αγωνίστηκαν με όλες τις δυνάμεις για αυτό κάθε χωριό στον Αποκόρωνα έχει τους δικούς του ήρωες, που πολέμησαν με ηρωισμό και σθένος για την πατρίδα, όπως και ο Δημήτριος Μιχελογιάννης ο οποίος έγινε θρύλος στη μάχη της Παναγιάς στα Κεραμιά το Νοέμβρη του 1944 ώς διοικητής του 2ου τάγματος του 14ου συντάγματος του ΕΛΑΣ.

Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο βουλευτής Χανίων Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης ο οποίος έκανε λόγο για την ευθύνη όλων να διατηρηθεί η ιστορία και να μην ξεχαστούν οι αγώνες των ηρώων της Μάχης της Κρήτης και της αντίστασης κατά των Γερμανών Ναζί "83 χρόνια μετά, στο μνημείο εθνικής αντίστασης εδώ στη Ραμνή τιμούμε όλους όσους έδωσαν τη ζωή τους το αίμα τους για να μπορούμε εμείς να απολαμβάνουμε το υπέρτατο αγαθό της ειρήνης και της δημοκρατίας. Οφείλουμε όλοι μεγαλύτεροι, νεότεροι, να θυμόμαστε όλες αυτές τις θυσίες απέναντι στις απίστευτες κτηνωδίες του ναζισμού. Εδώ στη Ραμνή όλοι έδωσαν μία μεγάλη κοινή μάχη και το αποτέλεσμα του μικρού αυτού ορεινού χωριού έγινε γνωστό και καταγράφηκε από την ιστορία για τη συμβολή των κατοίκων της Ραμνής στη μάχη της Κρήτης και την πορεία του ναζισμού στο νησί. Είναι σημαντικό, όπως κάθε χρόνο οφείλουμε να είμαστε παρόντες, δίνοντας και δείχνοντας το σεβασμό για τη θυσία και τους αγώνες, στους ήρωες που έπεσαν και αγωνίστηκαν για τη Μάχη της Κρήτης".

Ο αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νικόλαος Καλογερής έκανε λόγο για την Ραμνή ένα μικρό αλλά τόσο σπουδαίο χωριό όπου "... που έγραψε ιστορία με την καθολική συμμετοχή του κόσμου σε αυτό τον αγώνα. Τιμούμε επίσης την ξεχωριστή μορφή του Συνταγματάρχη Δημήτρη Μιχελογιάννη ο οποίος επικεφαλής τάγματος του ΕΛΑΣ κράτησε το βάρος της πρώτης μέρας της μεγάλης μάχης που έγινε στην Παναγιά. Οι κάτοικοι του χωριού Ραμνή έζησαν τη φρίκη της εικονικής εκτέλεσης το Μάιο του ΄τη 44 λιγότερο από ένα μήνα πριν λήξη και πνέοντας τα λοίσθια ο κατακτητής αλλά παρόλα αυτά προέβαινε σε τέτοιες τρομακτικές εκδηλώσεις μίσους. Τιμούμε τη μνήμη τους για να μαθαίνουν κι οι νεότεροι όλη αυτή την ιστορία και ότι τίποτα δεν κατακτάται χωρίς κόπο και χωρίς αίμα".

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης και με την ευκαιρία της ανάρτηση πανό κατά των πυλώνων υπερυψηλής τάσης στην ύπαιθρο και τα βουνά του Αποκόρωνα, ο δήμαρχος Χαράλαμπος Κουκιανάκης είπε απευθυνόμενος στον κ. Ανδρουλάκη και τους επισήμους πως αντίσταση πρέπει να υπάρχει "...σε όποια μορφή και αν έχει ο κίνδυνος. Η αγάπη για τον πλούτο της παράδοσής μας, της ευφορίας του τόπου μας και της ομορφιάς της φύσης, συνθέτουν τον πολιτισμό του Αποκόρωνα. Αυτή την κληρονομιά καλούμαστε οι αποκορωνιάτες να προστατέψουμε, για αυτό καλούμε όλες και όλους να σταθούν αρωγοί στον αγώνα που έχουμε ξεκινήσει τους τελευταίους μήνες για την προστασία της γής μας".

Ο δήμαρχος του Αποκόρωνα είπε ότι αυτή τη στιγμή "...ο εχθρός για τον τόπο μας είναι διαφορετικός σε σχέση με αυτόν που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν οι πρόγονοί μας. Σήμερα η καταστροφή του Αποκόρωνα επιχειρείται μέσω τερατόμορφων πυλώνων οι οποίοι σχεδιάζονται να διασχίσουν κατά μήκος όλο τον Αποκόρωνα επιφέροντας ανεπανόρθωτη περιβαλλοντική καταστροφή, στην υγεία και την οικονομική δραστηριότητα των κατοίκων, εκκένωση των χωριών μας, αυτή τη φορά όχι μέσω εναέριων επιχειρήσεων αλεξιπτωτιστών αλλά μέσω εναέριων ηλεκτροφόρων καλωδίων, στο πλαίσιο επιχειρήσεων οι οποίες, στο βωμό του βραχυπρόθεσμου κέρδους, θυσιάζουν το περιβάλλον και της ζωές των ανθρώπων… Εμείς που τιμούμε τις αξίες και τις παραδόσεις του τόπου μας, τιμούμε σήμερα τους προγόνους μας ήρωες, λέμε πως αυτοί αποτελούν τον δικό μας φάρο και τους υποσχόμαστε δανειζόμενοι τη φράση από το βιβλίο του Λευτέρη Ηλιάκη από το Νεροχώρι ότι, δεν θα σταθούμε στην άκρη του δρόμου, αλλά θα είμαστε στο δρόμο και όπου αλλού χρειαστεί για να προστατεύσουμε τη γή που μας παρέδωσαν, για να την παραδώσουμε με τη σειρά μας αλώβητη στις επόμενες γενιές".

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θέλοντας να μην αποφύγει - όπως είπε - να μιλήσει για το θέμα των πυλώνων διότι δεν του αρέσει να υπεκφεύγει είπε ότι: "Δεν γίνεται τόσο μεγάλα έργα να γίνονται χωρίς διαβούλευση. Ας ξεκινήσουμε από τα πρωτόλεια θέματα, τα 36 δις ταμείο ανάκαμψης, καμία συζήτηση ούτε με περιφέρεια ούτε με δήμους. Αυτά είναι τα αποτελέσματα. Όταν λοιπόν δεν συζητάς αυτά τα μεγάλα ευρωπαϊκά πακέτα με την αυτοδιοίκηση, με την κοινωνία των πολιτών, με τα επιμελητήρια, κάποιοι τι λένε; Ας μη συζητήσουμε και τα επιμέρους… Διότι το θέμα του καλωδίου για αυτούς, είναι επιμέρους ενώ για σας είναι ζωτική σημασίας. Εμείς λέμε να βρεθούν άλλες λύσεις εναλλακτικές, φιλικές προς τα περιβάλλον, με διαβούλευση, όπως κάνουν όλες οι σοβαρές ευρωπαϊκές κοινωνίες και όχι να αποφασίζει μία παρέα εις βάρος της καθημερινότητας εκατομμυρίων άλλων ανθρώπων. Χωρίς να ενδιαφέρεται η παρέα αυτή, για την διαφορετική άποψη".

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε ως πολύ σημαντική τη διασύνδεση της Κρήτης λέγοντας πως: "...είναι στρατηγική επιλογή για την οικονομία της Κρήτης. Αλλά για ποιους είναι στρατηγική επιλογή για τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα. Τι θα κάνουνε; Μεγάλα αιολικά πάρκα, μεγάλα φωτοβολταϊκά; Αλλού οδεύει η Ευρώπη, στα μικρά πάρκα που σημαίνει αυτά τα καλώδια να υπηρετήσουν τη δίκαιη πράσινη μετάβαση και κατά προτεραιότητα τους όρους σύνδεσης να πάρουν οι αγρότες οι κτηνοτρόφοι, συνεταιρισμοί, μεταποιητές, δήμοι, όπως κάνει η Γερμανία, η Πορτογαλία, η Ισπανία, ώστε να υπάρχει χαμηλό σταθερό κόστος… 'Αρα μιλάμε για μία άλλη πολιτική, αυτή που χρειάζεται ώστε να γίνει το έργο αυτό με έναν τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον. Κι όταν γίνει, να διεκδικήσει ο Αποκόρωνας να πάρουν κατά προτεραιότητα όρους σύνδεσης, τόσο οι παραγωγοί όσο και οι δήμοι. Όχι μόνο οι ολιγάρχες γιατί αυτό είναι άδικο όχι μόνο για τον τόπο, αλλά και για όλη την πατρίδα".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

