Αν και έπαιζε με την πλάτη στον… τοίχο, κυνηγώντας για 35 λεπτά μέσα στη Βαρκελώνη, οι ΜακΚίσικ και Παπανικολάου βγήκαν μπροστά στα τελευταία λεπτά και έσπρωξαν τον Ολυμπιακό στη νίκη (63-59) επί της Μπαρτσελόνα, για το δεύτερο break στη σειρά (3-2) και την πρόκριση για το Final Four του Βερολίνου!

Μπορεί επιθετικά να μην έκαναν το καλύτερό τους παιχνίδι οι «ερυθρόλευκοι», αλλά η άμυνά τους τους κρατούσε από την αρχή και έτσι οι Καταλανοί δεν μπορούσαν να ξεφύγουν πάνω από το +8.

Ο ΜακΚίσικ έδωσε στους Πειραιώτες το πρώτο προβάδισμα (47-49) στο ματς, στο 35’, με τον Αμπρίνες να ισοφαρίζει προσωρινά (49-49), αλλά να ακολουθούν μεγάλα τρίποντα από τον Αμερικανό και τον Παπανικολάου για το +8 (49-57), στο 37’. Στον εναπομείναντα χρόνο οι παίκτες του Μπαρτζώκα έκαναν κάποια εύκολα λάθη δίνοντας την ευκαιρία στους Καταλανούς να επιστρέψουν στο τρίποντο (54-57), στα 1:12’’ αλλά οι «ερυθρόλευκοι» ήταν ψύχραιμοι από τη γραμμή στο τέλος και πήραν το μεγάλο ροζ φύλλο.

Πρώτος σκόρερ για τον Ολυμπιακό ήταν ο ΜακΚίσικ με 12 πόντους και τον ακολούθησε ο επίσης εξαιρετικός Παπανικολάου με 11π. Συγκλονιστική εμφάνιση και από τον Μιλουτίνοφ με 10π. και 10 ριμπάουντ.

Από τους Καταλανούς, ξεχώρισε ο Λαπροβίτολα με 17π.

Το ματς

Με τους Φαλ, Πίτερς, Παπανικολάου, Κάναν και Γουόκαπ ξεκίνησε ο Ολυμπιακός. Νευρική και άστοχη αρχή από τους «ερυθρόλευκους», οι οποίοι δεν μπορούσαν να σκοράρουν με τίποτα από την σκληρή άμυνα της Μπαρτσελόνα, ενώ παράλληλα έκαναν και λάθη. Από την άλλη, ο Λαπροβίτολα μπήκε «ζεστός» για τους Καταλανούς, κάνοντας το σκορ 8-2, στα πρώτα έξι λεπτά. Με την είσοδο των Μιλουτίνοφ, Πετρούσεφ και Γουίλιαμς-Γκος, οι Πειραιώτες έγιναν πιο αποδοτικοί στην επίθεση, ελέγχοντας και ριμπάουντ, αλλά οι γηπεδούχοι διατηρούσαν το προβάδισμά τους (12-9), μέχρι το τέλος της πρώτης περιόδου.

Τραγικό ξεκίνημα από τον Ολυμπιακό και στο δεύτερο δεκάλεπτο, με τα λάθη και τα χαμένα ριμπάουντ να επιστρέφουν και έτσι τον Ερνανγκόμεθ να σπρώχνει την Μπαρτσελόνα σε σερί 6-0, για το +9 (18-9), στο 12’. Οι Γουίλιαμς-Γκος και Μιλουτίνοφ «ξεκόλλησαν» τους Πειραιώτες, με τους γηπεδούχους να βρίσκουν καλάθια στο ανοικτό γήπεδο και από επιθετικά ριμπάουντ, για το +8 (25-17), στο 16’. Με τον Πίτερς να βοηθά και εκείνος επιθετικά, η ομάδα του Μπαρτζώκα πλησίασε στο καλάθι (25-23) και με τις άμυνες να έχουν τον πρώτο λόγο στα τελευταία λεπτά το σκορ του πρώτου ημιχρόνου διαμορφώθηκε στο 27-25.

Με τους Κάναν και Πετρούσεφ ο Ολυμπιακός έφερε το ματς στον πόντο (31-30), στην αρχή του δεύτερου μέρους. Η Μπαρτσελόνα απάντησε με σερί 7-0 Λαπροβίτολα και Αμπρίνες, για το +8 (38-30), στο 24’. Η αντίδραση των «ερυθρόλευκων» ήρθε από τον Πετρούσεφ, ο οποίος έφερε το ματς στο καλάθι (38-36), στο 26’. Ο Πάρκερ έστειλε ξανά τους γηπεδούχους στο +4 (40-36), αλλά οι Πειραιώτες στα τελευταία λεπτά σκλήρυναν την άμυνά τους και χάρη σε μία βολή του Κάναν και ένα τρίποντο του Παπανικολάου έκλεισαν την τρίτη περίοδο στην ισοπαλία (40-40).

Τραγικός και στην αρχή του τέταρτου δεκάλεπτου, ο Ολυμπιακός με τους Ερνανγκόμεθ και Λαπροβίτολα να στέλνουν την Μπαρτσελόνα στο +5 (47-42), στα πρώτα τρία λεπτά. Στη συνέχεια, οι «ερυθρόλευκοι» αντέδρασαν με την άμυνά τους, με έλεγχο των ριμπάουντ και τους Μιλουτίνοφ και ΜακΚίσικ, οι οποίοι έτρεξαν σερί 7-0, για το προβάδισμα (47-49), στο 35’. Ο Αμπρίνες ισοφάρισε προσωρινά (49-49), για να ακολουθήσουν τεράστια σουτ από ΜακΚίσικ και Παπανικολάου, για σερί 8-0 από τους Πειραιώτες και το +8 (49-57), στο 37’. Ακολούθησαν φθηνά λάθη από τους παίκτες του Μπαρτζώκα και η Μπαρτσελόνα μείωσε στο τρίποντο (54-57), με τον ΜακΚίσικ να κάνει το κλέψιμο και τον Μιλουτίνοφ να καρφώνει για το +5 (54-59), στα 17,5’’ πριν τη λήξη. Ο Αμπρίνες μείωσε με δίποντο (56-59), με τον Κάναν να κάνει 2/2 από τη γραμμή, τον Παπανικολάου να κλέβει την μπάλα και να κάνει και εκείνος 2/2, στα 7’’ και ουσιαστικά να δίνει τη νίκη στον Ολυμπιακό με το τελικό 59-63!

Τα δεκάλεπτα: 12-9, 27-25, 40-40, 59-63

