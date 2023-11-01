ΗΠΑ: Φοιτητής συνελήφθη αφού απείλησε «να σφάξει τους Εβραίους» στο πανεπιστήμιο Κορνέλ

Ένας φοιτητής από την Πολιτεία της Νέας Υόρκης αναμένεται ότι θα προσαχθεί σήμερα ενώπιον δικαστηρίου επειδή απείλησε διαδικτυακά Εβραίους συμφοιτητές του, με φόντο την αύξηση των αντισημιτικών και ρατσιστικών ενεργειών με αφορμή τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Πολλοί Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν καταγγείλει τις αντισημιτικές και ισλαμοφοβικές ενέργειες στις ΗΠΑ μετά τις επιθέσεις της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου και τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Πάτρικ Ντάι, 21 ετών, φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Κορνέλ της Νέας Υόρκης, συνελήφθη την Τρίτη με την κατηγορία ότι απείλησε μέσω του διαδικτύου «να σκοτώσει ή να τραυματίσει» Εβραίους, σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές. Εάν κριθεί ένοχος μπορεί να καταδικαστεί σε φυλάκιση 5 ετών. Μεταξύ άλλων φέρεται ότι είπε ότι θα πάει στο πανεπιστήμιο οπλισμένος με αυτόματο τουφέκι και «θα σκοτώσει όλα τα εβραϊκά γουρούνια». Απείλησε επίσης «να μαχαιρώσει και να κόψει τον λαιμό όλων των Εβραίων του πανεπιστημίου, να βιάσει και να πετάξει από τον γκρεμό όλες τις Εβραίες και να αποκεφαλίσει όλα τα μωρά τους».

Οι αμερικανικές δικαστικές αρχές δεν διευκρίνισαν αν οι απειλές αυτές του φοιτητή συνδέονταν με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Το Πανεπιστήμιο Κορνέλ ανέφερε την Κυριακή ότι η αστυνομία ερευνούσε «αντισημιτικές απειλές» στο διαδίκτυο ενώ την Δευτέρα ο Λευκός Οίκος προειδοποίησε για την «ανησυχητική αύξηση» των αντισημιτικών ενεργειών σε σχολεία και πανεπιστήμια, χωρίς να δώσει ακριβείς αριθμούς.

