Κοντά στο στόχο που είναι η εξάλειψη της «τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς» βρίσκεται ο ισραηλινός στρατός, σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας του Ιρσαήλ, Γιόαβ Γκάλαντ σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

«Σκληρές μάχες γίνονται στη Γάζα. Οι IDF προχωρούν στον δρόμο για να νικήσουν τη Χαμάς», δήλωσε ο Γκάλαντ και πρόσθεσε: «Ο πόλεμος εξελίσσεται σύμφωνα με τους στόχους. Η Χαμάς υφίσταται σοβαρά πλήγματα».

«Περισσότερα από 10.000 πυρομαχικά έπεσαν στην πόλη της Γάζας, χιλιάδες στόχοι χτυπήθηκαν, χιλιάδες τοποθεσίες καταστράφηκαν, χιλιάδες τρομοκράτες εξοντώθηκαν», κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

