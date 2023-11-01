Ισραηλινός ΥΠΕΞ: Να επισκεφτεί ο Ερυθρός Σταυρός τους ομήρους στη Γάζα, διαφορετικά «δεν έχει δικαίωμα ύπαρξης»

Ο υπουργός Εξωτερικών Έλι Κοέν σε συνομιλίες που είχε με την πρόεδρο της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού, Mirjana Spoljaric, απαίτησε από την οργάνωση να επισκεφθεί τους 240 ομήρους που κρατούνται αιχμάλωτοι από τη Χαμάς στη Γάζα, επικρίνοντας σκληρά τη μέχρι τώρα στάση της οργάνωσης.

Το γραφείο του Κοέν αναφέρει ότι ο υπουργός Εξωτερικών είπε στην Spoljaric ότι ο Ερυθρός Σταυρός πρέπει να απαιτήσει να συναντηθεί και να παράσχει ιατρική βοήθεια σε όλους τους ομήρους.

«Ο Ερυθρός Σταυρός δεν έχει δικαίωμα ύπαρξης εάν δεν καταφέρει να επισκεφθεί τους ομήρους που κρατούνται αιχμάλωτοι από την τρομοκρατική ομάδα της Χαμάς», τόνισε ο Κοέν στην Spoljaric, σημειώνοντας ότι «παιδιά, γυναίκες και επιζώντες του Ολοκαυτώματος» κρατούνται αιχμάλωτοι.

«Ο Ερυθρός Σταυρός πρέπει να δράσει αποφασιστικά και με καθαρή φωνή ενώ πρέπει να χρησιμοποιήσει όλη τη δύναμη που έχει για να πιέσει για μια επίσκεψη στους ομήρους το συντομότερο δυνατό», προσθέτει ο Κοέν.

Ο υπουργός Εξωτερικών επέκρινε τον Ερυθρός Σταυρό ότι επικεντρώνεται στο Ισραήλ, «το οποίο δεσμεύεται από το διεθνές δίκαιο και ενεργεί σύμφωνα με αυτό», αντί για την τεράστια ανθρωπιστική κρίση που δημιούργησε η Χαμάς.

Ταυτόχρονα, το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ επικρίνει την Κολομβία και τη Χιλή για την ανάκληση των πρεσβευτών τους σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον πόλεμο του Ισραήλ εναντίον της Χαμάς στη Γάζα.

«Πολίτες της Κολομβίας, της Χιλής και άλλων χωρών της Λατινικής Αμερικής είναι επίσης μεταξύ των θυμάτων της αποτρόπαιας επίθεσης», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Lior Haiat. «Το κράτος του Ισραήλ διεξάγει έναν πόλεμο που του επιβλήθηκε. Έναν πόλεμο εναντίον μιας τρομοκρατικής οργάνωσης που χρησιμοποιεί τους πολίτες της Λωρίδας της Γάζας ως ανθρώπινες ασπίδες».

Ο Haiat είπε ότι το Ισραήλ «καλεί την Κολομβία και τη Χιλή να καταδικάσουν ρητά την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς, η οποία έσφαξε και απήγαγε μωρά, παιδιά, γυναίκες και ηλικιωμένους. Το Ισραήλ αναμένει από την Κολομβία και τη Χιλή να υποστηρίξουν το δικαίωμα μιας δημοκρατικής χώρας να προστατεύει τους πολίτες της και να ζητούν την άμεση απελευθέρωση όλων των απαχθέντων».

Τόσο η Κολομβία όσο και η Χιλή ανακάλεσαν κατά τη διάρκεια της νύχτας τους πρεσβευτές τους στο εβραϊκό κράτος, κατηγορώντας το για «σφαγές» και παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.



