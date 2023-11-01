Λογαριασμός
Έβαλαν φωτιά και σχεδίασαν αγκυλωτούς σταυρούς σε εβραϊκό νεκροταφείο στη Βιέννη

Ο πρόεδρος της εβραϊκής κοινότητας της Αυστρίας ανέφερε ότι η φωτιά έκαψε το λόμπι της εισόδου σε μια αίθουσα τελετών, αλλά δεν προκάλεσε τραυματισμούς

Αυστρία

Φωτιά στο εβραϊκό τμήμα του κεντρικού νεκροταφείου της Βιέννης έβαλαν άγνωστοι κατά τη διάρκεια της νύχτας κατήγγειλε ο επικεφαλής της Εβραϊκής κοινότητας της Αυστρίας.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε ο Oskar Deutsch, οι άγνωστοι σχεδίασαν σβάστικες σε εξωτερικούς τοίχους του νεκροταφείου.

βερολίνο

Ειδικότερα, ο πρόεδρος της εβραϊκής κοινότητας της Βιέννης, Oskar Deutsch, έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η φωτιά έκαψε το λόμπι της εισόδου σε μια αίθουσα τελετών, αλλά δεν προκάλεσε τραυματισμούς. Η πυροσβεστική και η αστυνομία διεξάγουν έρευνα, πρόσθεσε ο ίδιος.
 

 Ο καγκελάριος της Αυστρίας, Καρλ Νεεχάμεην καταδίκασε την επίθεση «με τον πιο έντονο τρόπο» με ανάρτησή του στην οποία αναφέρει «ο αντισημητισμός δεν έχει καμία θέση στην κοινωνία μας» εκφράζοντας την ελπίδα του οι δράστες να βρεθούν σύντομα.

