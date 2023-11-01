Φωτιά στο εβραϊκό τμήμα του κεντρικού νεκροταφείου της Βιέννης έβαλαν άγνωστοι κατά τη διάρκεια της νύχτας κατήγγειλε ο επικεφαλής της Εβραϊκής κοινότητας της Αυστρίας.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε ο Oskar Deutsch, οι άγνωστοι σχεδίασαν σβάστικες σε εξωτερικούς τοίχους του νεκροταφείου.

Ειδικότερα, ο πρόεδρος της εβραϊκής κοινότητας της Βιέννης, Oskar Deutsch, έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η φωτιά έκαψε το λόμπι της εισόδου σε μια αίθουσα τελετών, αλλά δεν προκάλεσε τραυματισμούς. Η πυροσβεστική και η αστυνομία διεξάγουν έρευνα, πρόσθεσε ο ίδιος.



In der Nacht wurde am jüdischen Teil des Zentralfriedhofs (IV. Tor) ein Brand gelegt. Der Vorraum der Zeremonienhalle ist ausgebrannt. An Außenmauern wurden Hakenkreuze gesprayt. Personen kamen nicht zu Schaden. Feuerwehr und Polizei ermitteln. pic.twitter.com/LLvCrrXIge — Oskar Deutsch (@DeutschOskar) November 1, 2023

Ο καγκελάριος της Αυστρίας, Καρλ Νεεχάμεην καταδίκασε την επίθεση «με τον πιο έντονο τρόπο» με ανάρτησή του στην οποία αναφέρει «ο αντισημητισμός δεν έχει καμία θέση στην κοινωνία μας» εκφράζοντας την ελπίδα του οι δράστες να βρεθούν σύντομα.

Ich verurteile den Anschlag auf den jüdischen Friedhof in Wien auf das Schärfste. Antisemitismus hat keinen Platz in unserer Gesellschaft und wird mit allen politischen und rechtsstaatlichen Mitteln bekämpft. Ich hoffe, die Täter werden rasch ausgeforscht. https://t.co/spcFXh370K — Karl Nehammer (@karlnehammer) November 1, 2023

