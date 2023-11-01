Λογαριασμός
Turkish Airlines: Ακυρώθηκαν όλες οι πτήσεις από Κωνσταντινούπολη για τρεις ώρες

Ο σύμβουλος Τύπου της Τurkish Airlines έκανε λόγο για γενική βλάβη στην υποδομή του πληροφοριακού συστήματος

Ακυρώθηκαν όλες οι πτήσεις από Κωνσταντινούπολη

Οι Τουρκικές Αερογραμμές (Turkish Airlines THY) ανακοίνωσαν ότι όλες οι πτήσεις που αναχωρούν από την Κωνσταντινούπολη μεταξύ 19.00 - 22.00 ακυρώθηκαν λόγω προβλήματος στην υποδομή του δικτύου.

Ο σύμβουλος Τύπου της THY Yahya Üstün, ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ότι «οι αρμόδιες μονάδες μας συνεχίζουν να εργάζονται για την εξάλειψη των δυσχερειών στις συναλλαγές έκδοσης εισιτηρίων και κρατήσεων λόγω προβλημάτων στις υποδομές του δικτύου».

O ίδιος με νεότερη ανάρτησή του έκανε λόγο για γενική βλάβη στην υποδομή του πληροφοριακού συστήματος.

TAGS: Κωνσταντινούπολη ακυρώσεις πτήσεις
