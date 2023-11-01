Turkish Airlines: Ακυρώθηκαν όλες οι πτήσεις από Κωνσταντινούπολη για τρεις ώρες

Οι Τουρκικές Αερογραμμές (Turkish Airlines THY) ανακοίνωσαν ότι όλες οι πτήσεις που αναχωρούν από την Κωνσταντινούπολη μεταξύ 19.00 - 22.00 ακυρώθηκαν λόγω προβλήματος στην υποδομή του δικτύου.

Ο σύμβουλος Τύπου της THY Yahya Üstün, ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ότι «οι αρμόδιες μονάδες μας συνεχίζουν να εργάζονται για την εξάλειψη των δυσχερειών στις συναλλαγές έκδοσης εισιτηρίων και κρατήσεων λόγω προβλημάτων στις υποδομές του δικτύου».

O ίδιος με νεότερη ανάρτησή του έκανε λόγο για γενική βλάβη στην υποδομή του πληροφοριακού συστήματος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.