Οι πλημμύρες και οι κατολισθήσεις, που έπληξαν το μεγάλο νησί της Σουμάτρας στην Ινδονησία, έχουν στοιχίσει τη ζωή σε 26 ανθρώπους ενώ αγνοείται η τύχη τουλάχιστον 11, σύμφωνα με νέο απολογισμό που ανακοινώθηκε σήμερα από τις υπηρεσίες διάσωσης.

«Ένδεκα άνθρωποι αγνοούνται και 26 βρέθηκαν νεκροί», ανέφερε σε ανακοίνωση ο Αμπντούλ Μουχάρι, εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Διαχείρισης Καταστροφών.

Καταρρακτώδεις βροχές προκάλεσαν πλημμύρες και κατολισθήσεις στην περιφέρεια Πεσισίρ Σελατάν, στην επαρχία της δυτικής Σουτμάτρας, υποχρεώνοντας περισσότερους από 75.000 ανθρώπους να απομακρυνθούν από τις εστίες τους και να σπεύσουν σε προσωρινά καταφύγια.

Στην ίδια περιφέρεια, 23 άνθρωποι βρήκαν το θάνατο ενώ εξακολουθεί να αγνοείται η τύχη άλλων έξι, σύμφωνα με τον Φατζάρ Σούκμα, τοπικό υπεύθυνο των υπηρεσιών διάσωσης.

Άλλοι τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν στις πλημμύρες που έπληξαν την περιφέρεια Παντάνγκ Παριαμάν. «Ο απολογισμός των θυμάτων μπορεί να αυξηθεί περαιτέρω», προειδοποίησε ο Σούκμα.

Καθώς οι βροχοπτώσεις συνεχίζονται σήμερα, οι μετεωρολογικές συνθήκες και οι διακοπές της ηλεκτροδότησης περιπλέκουν το έργο των διασωστών. Χθες, Κυριακή, κατάφεραν να φθάσουν στις ζώνες που έχουν πληγεί περισσότερο και να διανείμουν βοήθεια στους ανθρώπους που εγκατέλειψαν τα σπίτια τους, κυρίως σκηνές, φάρμακα και τρόφιμα.

Εκατοντάδες κατοικίες, αλλά και γέφυρες, τζαμιά και δημόσια κτίρια έχουν υποστεί ζημιές από τις πλημμύρες.

Κατολισθήσεις σημειώνονται τακτικά στην Ινδονησία στη διάρκεια της εποχής των βροχών, που συνεχίζεται. Το πρόβλημα έχει επιδεινωθεί σε ορισμένες περιφέρειες εξαιτίας της καταστροφής των δασών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

