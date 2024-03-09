Ινδονησία: Τουλάχιστον 18 νεκροί και 5 αγνοούμενοι από πλημμύρες

Τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πέντε αγνοούνται από πλημμύρες και κατολισθήσεις που σημειώθηκαν στο νησί Σουμάτρα της Ινδονησίας, δήλωσε σήμερα ένας τοπικός αξιωματούχος.

Καταρρακτώδεις βροχές προκάλεσαν πλημμύρες και κατολισθήσεις στην περιοχή Πεσισίρ Σελατάν της επαρχίας Δυτικής Σουμάτρας, εξωθώντας περίπου 46.000 ανθρώπους να αναζητήσουν καταφύγιο.

"Δεκαοκτώ άνθρωποι εντοπίστηκαν νεκροί. Πέντε αγνοούνται", τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ντόνι Γκουσριζάλ, υποδιευθυντής της υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών της περιοχές.

Ερείπια και συντρίμμια από τις καταστροφές εμποδίζουν το έργο των διασωστών, συμπλήρωσε.

Το Σάββατο το βράδυ (τοπική ώρα), συνεχίζονταν τα προβλήματα ηλεκτροδότησης σε αρκετές περιοχές του Πεσισίρ Σελατάν, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου.

Τουλάχιστον 14 σπίτια θάφτηκαν από την κατολίσθηση, περισσότερα από 20.000 σπίτια πλημμύρισαν και οκτώ γέφυρες κατέρρευσαν, σύμφωνα με ανακοίνωση της υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

