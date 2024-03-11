Στη Λωρίδα της Γάζας, που βιώνει ανθρωπιστική κρίση ολοένα μεγαλύτερων διαστάσεων, συνεχίζονται οι εντατικοί αεροπορικοί βομβαρδισμοί στο πλαίσιο των επιχειρήσεων του Ισραήλ εναντίον της Χαμάς, χωρίς πλέον προοπτική έστω προσωρινής κατάπαυσης του πυρός, καθώς σήμερα ξεκινά το ραμαζάνι, ιερός μήνας για τους μουσουλμάνους.

Ο πληθυσμός του θυλάκου, που δοκιμάζεται ολοένα πιο σκληρά από την πείνα, περιμένει απελπισμένα τρόφιμα.

Πλοίο φορτωμένο με 200 τόνους βοήθειας, που έχει μισθώσει η ισπανική ΜΚΟ Open Arms, αναμενόταν να αναχωρήσει από την Κύπρο χθες Κυριακή για τον παλαιστινιακό θύλακο, όμως ο απόπλους του δεν επιβεβαιώθηκε.

Χθες κάτοικοι πήγαν στην παραλία στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας με την ελπίδα πως θα έβλεπαν βοήθεια να φθάνει. «Περιμένω από το πρωί, καθώς αύριο ξεκινά ο ιερός μήνας του ραμαζανιού και η κατάσταση είναι τραγική», είπε ένας εξ αυτών, ο Μοχάμεντ Χαράρα.

Η Ιορδανία, οι ΗΠΑ, η Γαλλία, το Βέλγιο και η Αίγυπτος συμμετείχαν σε νέες αεροπορικές ρίψεις ανθρωπιστικής βοήθειας χθες στη Λωρίδα της Γάζας. Όμως ο ΟΗΕ, ο οποίος προειδοποιεί εναντίον του «σχεδόν αναπόφευκτου γενικευμένου λιμού» στον θύλακο, τονίζει πως οι αεροπορικές ρίψεις και οι μεταφορές διά θαλάσσης δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τις χερσαίες οδούς.

Παρά τις νέες συνομιλίες στις αρχές Μαρτίου στο Κάιρο, οι χώρες που μεσολαβούν —Κατάρ, Αίγυπτος, ΗΠΑ— δεν κατάφεραν να αποσπάσουν συμφωνία για να κηρυχθεί ανακωχή προτού αρχίσει σήμερα το ραμαζάνι.

Ο ηγέτης της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια διαβεβαίωσε χθες πως το κίνημά του παραμένει «ανοικτό σε διαπραγματεύσεις». Πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στη Χαμάς ανέφερε χθες πως θα υπάρξει «επιτάχυνση των διπλωματικών προσπαθειών τις 10 προσεχείς ημέρες» ώστε να εξασφαλιστεί συμφωνία το πρώτο μισό του ραμαζανιού.

Η Χαμάς ζητεί πριν συναφθεί οποιαδήποτε συμφωνία για τους ομήρους να κηρυχθεί οριστική κατάπαυση του πυρός και να αποσυρθούν τα ισραηλινά στρατεύματα από τη Λωρίδα της Γάζας. Το Ισραήλ απαιτεί η Χαμάς να του δώσει ακριβή κατάλογο των ομήρων που βρίσκονται ακόμη στη ζωή. Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα αντιτείνει πως αγνοεί πόσοι ή ποιοι είναι «ζωντανοί ή νεκροί».

Οι ΗΠΑ φοβούνται πως η κατάσταση θα γίνει «πολύ επικίνδυνη», ειδικά στην ανατολική Ιερουσαλήμ, ειδικά στην πλατεία των τεμενών, ο τρίτος ιερότερος τόπος λατρείας για τους μουσουλμάνους, αν ο πόλεμος συνεχιστεί εν μέσω του ραμαζανιού.

Στην Ουάσιγκτον, ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, που δέχεται εντεινόμενες επικρίσεις στις ΗΠΑ για τη σθεναρή υποστήριξή του στο Ισραήλ, ειδικά καθώς αυξάνεται ολοένα περισσότερο ο αριθμός των θυμάτων μεταξύ των αμάχων στη Λωρίδα της Γάζας, θέλησε να δείξει αλληλεγγύη καθώς αρχίζει το ραμαζάνι.

«Φέτος, φθάνει σε μια στιγμή τεράστιας οδύνης», ανέφερε ο αμερικανός πρόεδρος. «Καθώς οι μουσουλμάνοι θα συγκεντρώνονται σε όλο τον κόσμο τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες για να διακόψουν τη νηστεία τους, τα δεινά των Παλαιστίνιων θα είναι η πρώτη σκέψη πολλών. Και η δική μου», πρόσθεσε ο Τζο Μπάιντεν.

Ως θεματοφύλακας των δυο ιερότερων τόπων του ισλάμ, ο βασιλιάς Σαλμάν της Σαουδικής Αραβίας τόνισε από την πλευρά του πως ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας αμαυρώνει τον ιερό μήνα προσευχής και νηστείας για τους μουσουλμάνους και κάλεσε τη «διεθνή κοινότητα» να αναλάβει πρωτοβουλία.

«Καλούμε τη διεθνή κοινότητα να αναλάβει τις ευθύνες της, να βάλει τέλος σε αυτά τα ειδεχθή εγκλήματα και εγγυηθεί τη δημιουργία ανθρωπιστικών διαδρόμων και διαδρόμων αρωγής», πρόσθεσε στο μήνυμά του με την ευκαιρία της έναρξης του ραμαζανιού.

Ο πόλεμος ξέσπασε μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση εκείνη την ημέρα από τον στρατιωτικό βραχίονα της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ με ορμητήριο τον θύλακο, όπου το Κίνημα Ισλαμικής Αντίστασης ανέλαβε την εξουσία το 2007.

Στην επίθεση σκοτώθηκαν 1.160 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα.

Εντατικοί βομβαρδισμοί

Σε αντίποινα το Ισραήλ ορκίστηκε να «εξαλείψει» τη Χαμάς, την οποία χαρακτηρίζει, όπως και οι ΗΠΑ και η ΕΕ, «τρομοκρατική» οργάνωση. Στις επιχειρήσεις που διεξάγει έκτοτε ο ισραηλινός στρατός έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 31.045 άνθρωποι στη Λωρίδα της Γάζας, στη μεγάλη πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Χθες Κυριακή, οι αρχές της Χαμάς καταμέτρησαν 85 νεκρούς σε 24 ώρες, στους 60 και πλέον βομβαρδισμούς στην κεντρική και στη νότια Γάζα, ειδικά στη Χαν Γιούνις.

Ο πόλεμος προκαλεί μείζονα ανθρωπιστική κρίση στη Λωρίδα της Γάζας, όπου ο ισραηλινός στρατός επέβαλε πλήρη πολιορκία από την 9η Οκτωβρίου, κι ο ΟΗΕ φοβάται «γενικευμένο λιμό». «Τρέφω την κορούλα μου με νερό (...) απλά για να μην πεθάνει. Δεν έχω επιλογή», είπε η Μπαράκ Αμπχάρ, με το μωρό της που έκλαιγε στην αγκαλιά.

Η ανθρωπιστική βοήθεια, που υπόκειται σε έλεγχο και έγκριση του Ισραήλ, δεν φθάνει παρά με το σταγονόμετρο στον θύλακο, κυρίως μέσω Αιγύπτου, την ώρα που οι ανάγκες είναι τεράστιες.

Νετανιάχου-Μπάιντεν

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου υπεραμύνθηκε χθες της συνέχισης των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας, παρά τις ολοένα πιο άμεσες επικρίσεις των ΗΠΑ, του κυριότερου συμμάχου της χώρας του. Ο Τζο Μπάιντεν έκρινε προχθές Σάββατο πως ο πρωθυπουργός κάνει «περισσότερο κακό παρά καλό στο Ισραήλ».

«Έχει το δικαίωμα να υπερασπίσει το Ισραήλ, δικαίωμα να συνεχίσει να επιτίθεται στη Χαμάς. Όμως πρέπει (...) να δώσει μεγαλύτερη προσοχή στις ζωές των αθώων», είπε ο Τζο Μπάιντεν στο MSNBC.

Ο πρόεδρος Μπάιντεν «έχει άδικο», αντέτεινε χθες ο Μπενιαμίν Νετανιάχου σε συνέντευξή του στο περιοδικό Politico. Διαβεβαίωσε πως ασκεί πολιτική που «υποστηρίζεται από τη συντριπτική πλειονότητα των Ισραηλινών» και πως οι συμπατριώτες του επίσης απορρίπτουν κατηγορηματικά την ίδρυση κράτους της Παλαιστίνης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

