Ο βραχίονας της Αλ Κάιντα στην Υεμένη ανακοίνωσε χθες Κυριακή τον θάνατο του ηγέτη του Χαλίντ Μπατάρφι, χωρίς να αποκαλύψει τα αίτια, σύμφωνα με το αμερικανικό κέντρο παρακολούθησης της δραστηριότητας των τζιχαντιστών στο διαδίκτυο SITE Intelligence Group.

Al-Qaeda’s branch in #Yemen has announced the death of its leader Khalid Batarfi and named a successor, SITE Intelligence Group reports.https://t.co/eFKhYAsDRF March 10, 2024

Σύμφωνα με την πηγή, η Αλ Κάιντα στην Αραβική Χερσόνησο (ΑΚΑΧ) έδωσε στη δημοσιότητα οπτικό υλικό από την κηδεία του επικεφαλής της, το πτώμα του οποίου ήταν τυλιγμένο με σημαία με το όνομα της τζιχαντιστικής οργάνωσης.

«Ο Θεός πήρε την ψυχή του ενώ περίμενε υπομονετικά την ανταμοιβή του και (...) διεξήγαγε ιερό πόλεμο», αναφέρει μαχητής της ΑΚΑΧ σε βίντεο διάρκειας σχεδόν 15 λεπτών που αναπαρήγαγε το SITE Intelligence Group.

Ποια είναι η ΑΚΑΧ

Η ΑΚΑΧ, που γεννήθηκε το 2009, όταν συγχωνεύθηκαν οι βραχίονες της Αλ Κάιντα στην Υεμένη και στη Σαουδική Αραβία, θεωρείται από τις υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ το πιο επικίνδυνο παρακλάδι του εξτρεμιστικού σουνιτικού δικτύου.

Η οργάνωση ανακοίνωνε τον Φεβρουάριο του 2020 πως επικεφαλής της ανέλαβε ο Χαλίντ Μπατάρφι, περίπου σαράντα ετών, μετά τον θάνατο του προκατόχου του Κάσιμ αρ Ρίμι σε πλήγμα αμερικανικού UAV στην Υεμένη.

Ο Χαλίντ Μπατάρφι είχε χαρακτηριστεί διεθνής τρομοκράτης από την Ουάσιγκτον το 2018.

Κατά το SITE Intelligence Group, μετά τον θάνατό του η ΑΚΑΧ ονόμασε νέο αρχηγό της τον Άτεφ αλ Αουλάκι. Ο άνδρας αυτός είχε εμφανιστεί για τελευταία φορά τον Φεβρουάριο του 2023, σε βίντεο στο οποίο καλούσε μέλη σουνιτικών φυλών να ενταχθούν στην οργάνωση, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Η ΑΚΑΧ άκμασε στο χάος εξαιτίας του πολέμου ο οποίος μαίνεται στην Υεμένη από το 2014, ανάμεσα στην διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση που υποστηρίζεται από τη Σαουδική Αραβία και τους αντάρτες Χούθι που υποστηρίζονται από το Ιράν.

Διαπράττει επιθέσεις τόσο εναντίον των σιιτών ανταρτών, όσο και των κυβερνητικών δυνάμεων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.