Δείτε τις αφίσες για τους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες 2024 στο Παρίσι

Κατόπιν προσκλήσεως από την Οργανωτική Επιτροπή, ο εικονογράφος Ugo Gattoni δημιούργησε μια «νωπογραφία», τιμώντας τους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες που είναι προγραμματισμένοι για το καλοκαίρι του 2024 στην Πόλη του Φωτός. Μετά από 2.000 ώρες εργασίας, ο καλλιτέχνης δημιούργησε με λεπτομέρεια ένα πλούσιο και χαρωπό σύμπαν, σε δύο διακριτές αφίσες κάθε μία εκ των οποίων αιχμαλωτίζει το πνεύμα του Ολυμπισμού και του Παραολυμπισμού αντιστοίχως.

Οι αφίσες Paris 2024 βρίθουν περίτεχνων λεπτομερειών· πολλαπλά επίπεδα αφηγήσεων, από μια ευρεία επισκόπηση μέχρι κρυμμένες ιστορίες που αποκαλύπτονται μετά από κοντινή εξέταση. Το έργο μεταμορφώνει το Παρίσι σε ένα φανταστικό αθλητικο-κεντρικό αστικό τοπίο όπου εμβληματικά τοπόσημα αναμειγνύονται με αθλητική ενέργεια. Εγκαταλείποντας την παράδοση, το Paris 2024 παρουσιάζει μία μόνον «νωπογραφία», ενσωματώνοντας ποικίλα στοιχεία και σύμβολα που είναι συνώνυμα με τους Αγώνες, περιλαμβανομένων των Ολυμπιακών Δακτυλίων, μασκότ και τοπόσημων όπως ο Πύργος του Άιφελ και ο Σηκουάνας.

Επιπλέον, πολλά αθλήματα αναπαρίστανται στις αφίσες, ιδιαιτέρως τα τέσσερα νέα που το Paris 2024 πρόσθεσε στο πρόγραμμά του: breaking, sport climbing, skateboarding και surfing. Αντλώντας έμπνευση από αρ ντεκό επιρροές, οι αφίσες γεφυρώνουν την ιστορική κληρονομιά των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι του 1900 και του 1924 με τον ενθουσιασμό για τους αναμενόμενους του φετινού καλοκαιριού.

«Όταν μου ζητήθηκε να σχεδιάσω τις Εμβληματικές Αφίσες Paris 2024, αμέσως φαντάστηκα μια πόλη-στάδιο, ανοιχτή στον κόσμο, έναν παγωμένο χρόνο στον οποίο μπορείς να περιπλανηθείς μέσα από μικρόκοσμους όπου παρισινά μνημεία και αθλήματα χαρωπά συνυπάρχουν» είπε ο Ugo Gattoni. «Για εμένα, αυτό το σχέδιο πρέπει να είναι διαχρονικό. Βασίζεται στη χρυσή τομή και έχει ένα ισχυρό ακαδημαϊκό θεμέλιο με πολλή αρχιτεκτονική. Η πρωτοτυπία του έγκειται στη σουρρεαλιστική και ουτοπιστική διάστασή του, τόσο όσον αφορά τη σύνθεσή του όσο και τις μυριάδες λεπτομερειών που υπάρχουν σε αυτό» πρόσθεσε.

Στον σύνδεσμο https://www.paris2024.org/en/iconic-posters/, περισσότερα για τις Εμβληματικές Αφίσες Paris 2024.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.