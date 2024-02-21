Ινδονησία: Τρεις νεκροί από τη συντριβή ελικοπτέρου στη νήσο Χαλμαχέρα

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν από τη συντριβή ελικοπτέρου στη Χαλμαχέρα, το μεγαλύτερο νησί του συμπλέγματος των Μολούκων, στην ανατολική Ινδονησία.

Τα ίχνη του μοιραίου ελικοπτέρου, τύπου Bell 429 PK-WSW, είχαν χαθεί το μεσημέρι της Τρίτης και έκτοτε είχε στηθεί επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, στην οποία συμμετείχαν περίπου 300 άνθρωποι (αστυνομικοί, πυροσβέστες, στρατιώτες και εθελοντές).

Τα συντρίμμια του ελικοπτέρου, το οποίο ανήκε στη μεταλλουργική εταιρεία Weda Bay Nickel (WBN), εντοπίστηκαν τελικά σήμερα σε δασική έκταση της νήσου Χαλμαχέρα.

«Οι τρεις επιβαίνοντες είναι νεκροί», δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Xinhua ο επικεφαλής του περιφερειακού κέντρου έρευνας και διάσωσης Φατούρ Ραχμάν, διευκρινίζοντας πως πρόκειται για δύο πιλότους και έναν επιβάτη. Τα αίτια του αεροπορικού δυστυχήματος παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα, συμπλήρωσε ο Ραχμάν.

