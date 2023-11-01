IDF: Συνελήφθησαν 46 Παλαιστίνιοι σε επιδρομές στη Δυτική Όχθη

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι συνέλαβαν 46 καταζητούμενους Παλαιστίνιους, 30 από τους οποίους συνδέονται με τη Χαμάς, σε επιδρομές που πραγματοποίησαν στη Δυτική Όχθη.

כוחות צה״ל, שב״כ ומג״ב עצרו הלילה 46 מבוקשים החשודים במעורבות בפעילות טרור ברחבי אוגדת יהודה ושומרון. 30 מהם שייכים לארגון הטרור חמאס >> pic.twitter.com/LGpb0K8cKi November 1, 2023

Οι IDF είπαν ότι από την έναρξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας στις 7 Οκτωβρίου, έχουν συλλάβει περισσότερους από 1.180 καταζητούμενους Παλαιστίνιους στη Δυτική Όχθη, συμπεριλαμβανομένων περίπου 740 που συνδέονται με τη Χαμάς.

Υπήρξαν πολλές συγκρούσεις μεταξύ των δυνάμεων του Ισραηλινού Στρατού και των Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη τις τελευταίες δύο εβδομάδες και αρκετές απόπειρες τρομοκρατικών επιθέσεων, ενέφερε ο στρατός.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής, 122 Παλαιστίνιοι της Δυτικής Όχθης έχουν σκοτωθεί από ισραηλινές δυνάμεις, και σε ορισμένες περιπτώσεις εποίκους, από τις 7 Οκτωβρίου.



Πηγή: skai.gr

