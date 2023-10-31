Λογαριασμός
Μπορέλ: Καταδικάζει τις επιθέσεις Ισραηλινών εποίκων εναντίον Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη

Περισσότεροι από 120 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από ισραηλινές δυνάμεις ή εποίκους στη Δυτική Όχθη από τις 7 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας που εδρεύει στη Ραμάλα

Μπορέλ

Ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ, «καταδίκασε κατηγορηματικά» τις επιθέσεις Ισραηλινών εποίκων εναντίον Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη, σύμφωνα με το γραφείο του.

Η δήλωση έγινε αφότου ο Ζοζέπ Μπορέλ είχε μια σειρά τηλεφωνημάτων με τους υπουργούς Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας, της Ιορδανίας και της Αιγύπτου και τον γενικό γραμματέα του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας, Χισέιν Μπραχίμ Τάχα, μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο.

Περισσότεροι από 120 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από ισραηλινές δυνάμεις ή εποίκους στη Δυτική Όχθη από τις 7 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας που εδρεύει στη Ραμάλα
 

