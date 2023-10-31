Ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ, «καταδίκασε κατηγορηματικά» τις επιθέσεις Ισραηλινών εποίκων εναντίον Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη, σύμφωνα με το γραφείο του.

Η δήλωση έγινε αφότου ο Ζοζέπ Μπορέλ είχε μια σειρά τηλεφωνημάτων με τους υπουργούς Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας, της Ιορδανίας και της Αιγύπτου και τον γενικό γραμματέα του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας, Χισέιν Μπραχίμ Τάχα, μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο.

Discussed the ongoing escalation in Israel and the occupied Palestinian territory with 🇸🇦@FaisalbinFarhan 🇯🇴@AymanHsafadi 🇪🇬Sameh Shukry and with @OIC_OCI Hissein Brahim Taha. It is urgent to restore a political horizon and relaunch the peace process.

👇https://t.co/CpD5Vm7reE — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 31, 2023

Περισσότεροι από 120 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από ισραηλινές δυνάμεις ή εποίκους στη Δυτική Όχθη από τις 7 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας που εδρεύει στη Ραμάλα



