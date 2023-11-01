Πλάνα δείχνουν τη στιγμή που ρουκέτα έπληξε τον πολυσύχναστο αυτοκινητόδρομο Route 4 κοντά στην παράκτια πόλη Ashdod χθες.

Δεν είναι σαφές εάν οι σειρήνες προειδοποίησης πυραύλων ήχησαν εκείνη τη στιγμή, καθώς τείνουν να ενεργοποιούνται μόνο όταν ένα βλήμα κατευθύνεται προς μια κατοικημένη περιοχή.

Οι διασώστες ανέφεραν ότι τρία άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά από θραύσματα γυαλιού.

Dashcam footage shows a rocket impact on the Route 4 highway near Ashdod yesterday. Three people were lightly hurt. pic.twitter.com/u7m950Hy8L — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) November 1, 2023

