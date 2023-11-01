Λογαριασμός
Βίντεο από τη στιγμή που ρουκέτα πέφτει σε αυτοκινητόδρομο κοντά στο Ashdod του Ισραήλ

Διασώστες ανέφεραν ότι τρία άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά από θραύσματα γυαλιού

Ashdod

Πλάνα δείχνουν τη στιγμή που ρουκέτα έπληξε τον πολυσύχναστο αυτοκινητόδρομο Route 4 κοντά στην παράκτια πόλη Ashdod χθες.

Δεν είναι σαφές εάν οι σειρήνες προειδοποίησης πυραύλων ήχησαν εκείνη τη στιγμή, καθώς τείνουν να ενεργοποιούνται μόνο όταν ένα βλήμα κατευθύνεται προς μια κατοικημένη περιοχή.

Οι διασώστες ανέφεραν ότι τρία άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά από θραύσματα γυαλιού.

Πηγή: timesofisrael.com

TAGS: πόλεμος Ισραήλ
