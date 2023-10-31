Το Ισραήλ «κόβει» χρηματοδότηση προς την Παλαιστινιακή Αρχή, στη Δυτική Όχθη

Η κυβέρνηση του Ισραήλ αναστέλλει μέχρι νεοτέρας τη μεταβίβαση εκατομμυρίων στην Παλαιστινιακή Αρχή, που εδρεύει στη Δυτική Όχθη, προσάπτοντάς της πως «υποστηρίζει» την επίθεση της Χαμάς εναντίον τομέων της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου, την πλέον πολύνεκρη από καταβολής του εβραϊκού κράτους.

Ο ακροδεξιός υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς ανακοίνωσε μέσω X (του πρώην Twitter) ότι λόγω της «υποστήριξης της Παλαιστινιακής Αρχής στις σφαγές της Χαμάς», ζήτησε από τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να εξεταστεί στο υπουργικό συμβούλιο αν οι μεταφορές των χρημάτων θα συνεχιστούν και πρόσθεσε «μέχρι να ληφθεί απόφαση, σταματάμε τις πληρωμές».

Συνόδευσε την ανάρτηση με μοντάζ δηλώσεων στελεχών του κόμματος Φάταχ του Μαχμούντ Αμπάς, του προέδρου της Παλαιστινιακής Αρχής, που χαρακτηρίζουν την επίθεση της Χαμάς μέρος της «ένοπλης αντίστασης» εναντίον της ισραηλινής κατοχής.

Το Ισραήλ εισπράττει φόρους, τέλη και δασμούς για λογαριασμό της Παλαιστινιακής Αρχής. Μεταφέρει στα ταμεία της κάπου 150 εκατομμύρια ευρώ τον μήνα, κατά τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα δεδομένα.

Η Παλαιστινιακή Αρχή δεν έχει αντιδράσει ως τώρα στην απόφαση του κ. Σμότριτς.

Ο πρόεδρος της Μαχμούντ Αμπάς δήλωσε αμέσως μετά την επίθεση πως το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς, που κυβερνά στη Λωρίδα της Γάζας, δεν αντιπροσωπεύει τον παλαιστινιακό λαό, απέρριψε τις δολοφονίες αμάχων και κάλεσε όλα τα μέρη να απελευθερώσουν αντίστοιχα τους ομήρους και τους φυλακισμένους.

Μετά την επίθεση της Χαμάς -την οποία το Ισραήλ, οι ΗΠΑ και η ΕΕ χαρακτηρίζουν «τρομοκρατική» οργάνωση-, με πάνω από 1.400 νεκρούς, στην πλειονότητά τους άμαχους, ο ισραηλινός στρατός βομβαρδίζει ακατάπαυστα τη Λωρίδα της Γάζας με τον μέχρι στιγμής απολογισμό να έχει ξεπεράσει τους 8.300 νεκρούς, επίσης στην πλειονότητά τους άμαχους, κατά τα πιο πρόσφατα δεδομένα του υπουργείου Υγείας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

