Συνελήφθη φοιτητής του πανεπιστημίου Cornell που απειλούσε Εβραίους συμφοιτητές του

Η αστυνομία στη Νέα Υόρκη συνέλαβε έναν φοιτητή του Πανεπιστημίου Cornell, ο οποίος κατηγορείται ότι δημοσίευσε απειλές σε Εβραίους συμφοιτητές το Σαββατοκύριακο.

Σε μια σειρά αναρτήσεων σε έναν ιστότοπο που ονομάζεται Greekrank, ένας χρήστης με το όνομα «Χαμάς» απείλησε να πυροβολήσει Εβραίους φοιτητές στο γνωστό πανεπιστήμιο.

Ο 21χρονος Πάτρικ Ντάι, είναι στο τρίτο έτος στο πανεπιστήμιο.

Η αστυνομία λέει ότι απείλησε ότι θα φέρει ένα όπλο στην πανεπιστημιούπολη, θα βίαζε Εβραίες και «θα αποκεφάλιζε κάθε Εβραίο μωρό».

Ο 21χρονος έχει κατηγορηθεί από το FBI για δημοσίευση απειλών ότι θα σκοτώσει ή θα τραυματίσει άλλον χρησιμοποιώντας διαπολιτειακές επικοινωνίες.

Το έγκλημα τιμωρείται με φυλάκιση έως και πέντε ετών. Έχει προγραμματιστεί να εμφανιστεί ενώπιον δικαστηρίου την Τετάρτη.

Οι αξιωματούχοι λένε ότι δημοσίευσε ότι σχεδίαζε να επιτεθεί σε ένα πανεπιστημιακό κτίριο που στεγαζόταν μια καφετέρια και δίπλα βρίσκεται το Εβραϊκό Κέντρο Cornell.

Η Κυβερνήτης Κάθι Χότσουλ, η οποία επισκέφθηκε την πανεπιστημιούπολη του Cornell τη Δευτέρα, δήλωσε ότι «είναι δεσμευμένη στην καταπολέμηση του μίσους και της προκατάληψης όπου κι αν σηκώσει το άσχημο κεφάλι της».

