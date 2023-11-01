Δεκάδες ξένοι και άνθρωποι με διπλή υπηκοότητα εγκαταλείπουν σήμερα τη Λωρίδα της Γάζας προς την Αίγυπτο μέσω της μεθοριακής διάβασης της Ράφα, η οποία άνοιξε για πρώτη φορά για τη διέλευση ανθρώπων κατά την 26η ημέρα του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, σύμφωνα με δημοσιογράφο του AFP που βρίσκεται εκεί.

Τα πρώτα ασθενοφόρα που μετέφεραν Παλαιστίνιους τραυματίες από τη Λωρίδα της Γάζας εισήλθαν στην Αίγυπτο μέσω του περάσματος δήλωσε Αιγύπτιος αξιωματούχος, ο οποίος θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του.

Δέκα αιγυπτιακά ασθενοφόρα περιμένουν μέσα στη Γάζα για να περισυλλέξουν τραυματίες Παλαιστίνιους ασθενείς, δήλωσε στο CNN άλλος Αιγύπτιος συνοριακός αξιωματούχος στο πέρασμα της Ράφα.

Ο Αιγύπτιος αξιωματούχος νωρίτερα είπε ότι συνολικά 80 ασθενοφόρα έφτασαν στην αιγυπτιακή πλευρά της διάβασης το πρωί της Τετάρτης. Τα μισά από τα 80 ασθενοφόρα είχαν φτάσει στη Γάζα, είπε ο αξιωματούχος, αλλά 30 επέστρεψαν στην Αίγυπτο άδεια, για λόγους που ο αξιωματούχος δεν αποκάλυψε.



Πλάνα που προβλήθηκαν σε τηλεοπτικούς σταθμούς έδειξαν ασθενοφόρα να εισέρχονται στην αιγυπτιακή πλευρά του μεθοριακού σταθμού της Ράφα για να φέρουν 90 από τους πιο σοβαρά άρρωστους και τραυματίες Παλαιστίνιους για νοσηλεία σε αιγυπτιακά νοσοκομεία. Τη Γάζα εγκαταλείπουν και 545 άνθρωποι με διπλή υπηκοότητα και αλλοδαποι. Μέχρι τις 3, είχαν περάσει από τη Ράφα τουλάχιστον 110 πολίτες με διπλή υπηκοότητα, εκ των οποίων οι 20 σοβαρά τραυμαυτισμένοι.

Το πέρασμα της Ράφα μεταξύ της Γάζας και της Αιγύπτου άνοιξε για περιορισμένη εκκένωση τραυματισμένων Παλαιστινίων και κατόχων ξένων διαβατηρίων στην Αίγυπτο, δήλωσε αιγυπτιακή πηγή στην ισραηλινή εφημερίδα Haaretz.

Το πέρασμα της Ράφα είχε ανοίξει εν μέρει για να επιτρέψει σε ορισμένες προμήθειες βοήθειας να εισέλθουν στη Γάζα, αλλά η διεθνής κοινότητα έχει προειδοποιήσει ότι τα σημερινά επίπεδα βοήθειας δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες περισσότερων από 2 εκατομμυρίων Παλαιστινίων που ζουν στην περιοχή. Παράλληλα, οι άμαχοι δεν είναι δυνατόν να φύγουν.

Το Κατάρ φέρεται να μεσολάβησε επιτυχώς για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ της Αιγύπτου, του Ισραήλ και της τρομοκρατικής ομάδας της Χαμάς, η οποία ελέγχει τη Γάζα, σε συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, δεν υπάρχει συμφωνία για το πόσο θα παραμείνει ανοιχτή η διάβαση.

