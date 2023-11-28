Ισραήλ και Χαμάς συμφώνησαν σε παράταση της εκεχειρίας για δύο ακόμη ημέρες. Στη σχετική ανακοίνωση προέβη το Κατάρ, που παραμένει ο βασικός διαμεσολαβητής μεταξύ των εμπόλεμων μερών.
Η ισλαμιστική παλαιστινιακή οργάνωση φερόταν να επιδιώκει παράταση τεσσάρων ημερών με την υπάρχουσα, όμως, συμφωνία ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς να προβλέπει εξαρχής την εν λόγω δυνατότητα αλλά, σε ημερήσια βάση.
Τη νέα συμφωνία για παράταση της εκεχειρίας επιβεβαίωσε η ένοπλη παλαιστινιακή οργάνωση υπογραμμίζοντας ότι οι όροι της αρχικής συμφωνίας θα παραμείνουν σε ισχύ ενώ, μέχρι στιγμής, το Ισραήλ δεν έχει προβεί σε καμία επίσημη ανακοίνωση παραμένοντας, ωστόσο, υπέρ των ημερήσιων παρατάσεων σύμφωνα με τις οποίες για κάθε επιπλέον ημέρα θα αφήνονται ελεύθεροι δέκα όμηροι και 30 Παλαιστίνιοι κρατούμενοι.
Από την πλευρά του, ο Λευκός Οίκος καλωσόρισε την παράταση τονίζοντας ότι «η Χαμάς έχει δεσμευτεί να απελευθερώσει 20 γυναίκες και παιδιά τις επόμενες δύο ημέρες» επαναλαμβάνοντας ότι η Ουάσιγκτον παραμένει υπέρ της περαιτέρω παράτασης της εκεχειρίας και υπογραμμίζοντας ότι «αυτό θα εξαρτηθεί από τη Χαμάς».
Ωστόσο, το Ισραήλ έχει επανειλημμένως ξεκαθαρίσει ότι, όταν η εκεχειρία λήξει, σκοπεύει να αρχίσει εκ νέου τις επιχειρήσεις του στη Λωρίδα της Γάζας.
Μετά την προσωρινή εκεχειρία τι;
Κατά τους αναλυτές το επόμενο βήμα των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων θα είναι η εξάλειψη των δυνάμεων της Χαμάς στον βορρά και η συντριβή της στο νότιο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα και συγκεκριμένα στη Χαν Γιουνίς όπου και εκτιμάται ότι κρύβεται ο ηγέτης της οργάνωσης, Γιαχία Σινουάρ.
«Θα συνεχίσουμε μέχρι τέλους, μέχρι τη νίκη. Τίποτα δεν θα μας σταματήσει» τόνιζε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου το απόγευμα της Κυριακής απευθυνόμενος σε Ισραηλινούς στρατιώτες στη βόρεια Γάζα επαναλαμβάνοντας τους τρεις στόχους του Ισραήλ «να εξοντώσουμε τη Χαμάς, να πάρουμε πίσω όλους τους δικούς μας που απήχθησαν και να φροντίσουμε ώστε, η Γάζα να μην καταστεί ξανά απειλή για το Ισραήλ».
Διεθνή ειδησεογραφικά Μέσα Ενημέρωσης, όπως η βρετανική εφημερίδα The Guardian, αναφέρουν ότι οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις χθες, Δευτέρα, υπέδειξαν ότι η πιο πιθανή προσέγγισή τους θα είναι η εκκένωση οικισμών και περιοχών στον νότο της Γάζας πριν από τις νέες τους επιθέσεις με τους στρατιωτικούς αναλυτές να επιμένουν ότι η νέα φάση του πολέμου θα μπορούσε να διαρκέσει μήνες.
Τα... μαθηματικά των απελευθερώσεων
Μέχρι στιγμής, έχουν απελευθερωθεί 50 Ισραηλινοί όμηροι και 19 απαχθέντες από άλλες χώρες ενώ, έχουν αφεθεί ελεύθεροι 150 Παλαιστίνιοι κρατούμενοι.
Πριν την έναρξη των ανταλλαγών, τη Δευτέρα, Ισραηλινός αξιωματούχος ανέφερε ότι 184 άνθρωποι παραμένουν όμηροι, συμπεριλαμβανομένων 14 ξένων υπηκόων και 80 Ισραηλινών με διπλή υπηκοότητα.
Εάν η Χαμάς επιθυμεί να τους απελευθερώσει όλους θα χρειαστεί τουλάχιστον δυόμιση εβδομάδες κατάπαυσης του πυρός ακόμη.
Ωστόσο, ανάμεσα σε αυτούς είναι και Ισραηλινοί στρατιώτες για την απελευθέρωση των οποίων, αναλυτές εκτιμούν ότι, είναι πιθανό η ισλαμιστική παλαιστινιακή οργάνωση να θέσει νέους, αυστηρότερους όρους και απαιτήσεις.
Πίσω στη Μέση Ανατολή ο Μπλίνκεν
Με την τετραήμερη εκεχειρία να λαμβάνει παράταση 48 ωρών και ενόσω ο διπλωματικός μαραθώνιος σε διεθνές επίπεδο παραμένει σε εξέλιξη ο υπουργός Εξωτερικών των
Ηνωμένων Πολιτειών, Άντονι Μπλίνκεν, επισκέπτεται για τρίτη φορά τη Μέση Ανατολή.
Σταθμοί του νέου του ταξιδιού θα είναι το Ισραήλ, η Δυτική Όχθη και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
Στόχος του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών είναι «να υπογραμμιστεί η ανάγκη να συνεχιστεί η αυξημένη ροή ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα, να εξασφαλιστεί η απελευθέρωση όλων των ομήρων και να διασφαλιστεί η προστασία των αμάχων της Γάζας» ενώ, από την ατζέντα του δεν θα απουσιάσει η συζήτηση των θέσεων της Ουάσιγκτον για την επόμενη ημέρα στη Γάζα και την ίδρυση ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους.
Πηγή: skai.gr
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.