

Ισραήλ και Χαμάς συμφώνησαν σε παράταση της εκεχειρίας για δύο ακόμη ημέρες. Στη σχετική ανακοίνωση προέβη το Κατάρ, που παραμένει ο βασικός διαμεσολαβητής μεταξύ των εμπόλεμων μερών.



Η ισλαμιστική παλαιστινιακή οργάνωση φερόταν να επιδιώκει παράταση τεσσάρων ημερών με την υπάρχουσα, όμως, συμφωνία ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς να προβλέπει εξαρχής την εν λόγω δυνατότητα αλλά, σε ημερήσια βάση.

υπογραμμίζοντας ότι οι όροι της αρχικής συμφωνίας θα παραμείνουν σε ισχύ ενώ, μέχρι στιγμής, το Ισραήλ δεν έχει προβεί σε καμία επίσημη ανακοίνωση παραμένοντας, ωστόσο, υπέρ των ημερήσιων παρατάσεων σύμφωνα με τις οποίες για κάθε επιπλέον ημέρα θα αφήνονται ελεύθεροι δέκα όμηροι και 30 Παλαιστίνιοι κρατούμενοι.Από την πλευρά του,επαναλαμβάνοντας ότιΩστόσο, το Ισραήλ έχει επανειλημμένως ξεκαθαρίσει ότι,Κατά τους αναλυτέςόπου και εκτιμάται ότι κρύβεται ο ηγέτης της οργάνωσης, Γιαχία Σινουάρ.Τίποτα δεν θα μας σταματήσει» τόνιζε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου το απόγευμα της Κυριακής απευθυνόμενος σε Ισραηλινούς στρατιώτες στη βόρεια Γάζα επαναλαμβάνοντας τουςΔιεθνή ειδησεογραφικά Μέσα Ενημέρωσης, όπως η βρετανική εφημερίδα, αναφέρουν ότιΠριν την έναρξη των ανταλλαγών, τη Δευτέρα, Ισραηλινός αξιωματούχος ανέφερε ότιΩστόσο, ανάμεσα σε αυτούς είναι και Ισραηλινοί στρατιώτες για την απελευθέρωση των οποίων, αναλυτές εκτιμούν ότι,Με την τετραήμερη εκεχειρία να λαμβάνει παράταση 48 ωρών και ενόσω ο διπλωματικός μαραθώνιος σε διεθνές επίπεδο παραμένει σε εξέλιξη ο υπουργός Εξωτερικών τωνΗνωμένων Πολιτειών,Στόχος του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών είναιενώ, από την ατζέντα του δεν θα απουσιάσει η συζήτηση των θέσεων της Ουάσιγκτον για την επόμενη ημέρα στη Γάζα και την ίδρυση ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους.

