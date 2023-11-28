Τρομακτικές στιγμές έζησαν την Κυριακή επιβάτες πτήσης της Aeroflot στη Ρωσία, όταν το αεροσκάφος στο οποίο επέβαιναν έπεσε σε αναταράξεις και άρχισε να «κουνάει» ανεξέλεγκτα.

Οι επιβάτες του Boeing 777-300 απογειώθηκαν από το Petropavlovsk-Kamchatsky με προορισμό τη Μόσχα.

Καθώς το αεροπλάνο πετούσε πάνω από τα βόρεια Ουράλια Όρη, άρχισε ξαφνικά να τρέμει και επικράτησαν σκηνές πανικού.

Μάλιστα, από τις αναταράξεις, μια γυναίκα τραυματίστηκε ελαφρά στο κεφάλι, σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης.



Πηγή: skai.gr

