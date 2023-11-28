Ο επικεφαλής της Μοσάντ Ντέιβιντ Μπαρνέα βρίσκεται στη Ντόχα για συνομιλίες με τον διευθυντή της CIA, Μπιλ Μπερνς και κορυφαίους αξιωματούχους του Κατάρ, σύμφωνα με τους Times of Israel.
Αυτό είναι το τρίτο ταξίδι του Μπαρνέα στο Κατάρ από την έναρξη του πολέμου, ενώ κορυφαίοι αξιωματούχοι του Κατά μετέβησαν επίσης στο Ισραήλ, καθώς η Ντόχα μεσολαβεί μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.
Η επίσκεψη έρχεται μετά τη συμφωνία Ισραήλ και Χαμάς για διήμερη παράταση της προσωρινής εκεχειρίας προκειμένου να επιτραπεί η απελευθέρωση τουλάχιστον 20 ακόμη ομήρων από τη Γάζα.
Οι συνομιλίες του Μπαρνέα επικεντρώνονται στη διασφάλιση της απελευθέρωσης των επιπλέον 20 ομήρων, και πιθανώς στην επέκταση της προσωρινής εκεχειρίας για περισσότερες ημέρες, προκειμένου να διασφαλιστεί η απελευθέρωση όλων των γυναικών και των παιδιών.
Το Ισραήλ εκτιμά ότι υπάρχουν έως και 93 γυναίκες και παιδιά που κρατούνται από τις ισλαμικές τρομοκρατικές ομάδες, εξαιρουμένων των πέντε γυναικών στρατιωτών, και πιστεύει ότι οι επόμενες δύο ημέρες είναι κρίσιμες για να πείσουν τη Χαμάς να επεκτείνει τη συμφωνία ώστε να συμπεριληφθούν όλες.
Το Ισραήλ συμφώνησε να απελευθερώσει 30 Παλαιστίνιους κρατούμενους και να παρατείνει την εκεχειρία κατά 24 ώρες για κάθε 10 Ισραηλινούς ομήρους που απελευθερώνονται.
Μέχρι στιγμής η Χαμάς έχει απελευθερώσει 51 Ισραηλινούς και άλλους 19 αλλοδαπούς εργάτες.
Ο δεύτερος λόγος για το ταξίδι του Μπαρνέα είναι να θέσει τις βάσεις για μελλοντικές συμφωνίες που θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν τους ομήρους που δεν εμπίπτουν στην τρέχουσα συμφωνία, συμπεριλαμβανομένων ανδρών και πιθανώς στρατιωτών.
Πηγή: skai.gr
