Ο επικεφαλής της Μοσάντ Ντέιβιντ Μπαρνέα βρίσκεται στη Ντόχα για συνομιλίες με τον διευθυντή της CIA, Μπιλ Μπερνς και κορυφαίους αξιωματούχους του Κατάρ, σύμφωνα με τους Times of Israel.



Αυτό είναι το τρίτο ταξίδι του Μπαρνέα στο Κατάρ από την έναρξη του πολέμου, ενώ κορυφαίοι αξιωματούχοι του Κατά μετέβησαν επίσης στο Ισραήλ, καθώς η Ντόχα μεσολαβεί μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Πηγή: skai.gr

Η επίσκεψη έρχεται μετά τη συμφωνία Ισραήλ και Χαμάς για διήμερη παράταση της προσωρινής εκεχειρίαςΟι συνομιλίες του Μπαρνέα επικεντρώνονται στη, και πιθανώς στην, προκειμένου να διασφαλιστεί η απελευθέρωση όλων των γυναικών και των παιδιών.Το Ισραήλ εκτιμά ότιαπό τις ισλαμικές τρομοκρατικές ομάδες, εξαιρουμένων των πέντε γυναικών στρατιωτών, και πιστεύει ότι οι επόμενες δύο ημέρες είναι κρίσιμες για να πείσουν τη Χαμάς να επεκτείνει τη συμφωνία ώστε να συμπεριληφθούν όλες.Το Ισραήλ συμφώνησεΜέχρι στιγμής η Χαμάς έχει απελευθερώσειΟ δεύτερος λόγος για το ταξίδι του Μπαρνέα είναι ναπου θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν τους ομήρους που δεν εμπίπτουν στην τρέχουσα συμφωνία, συμπεριλαμβανομένων ανδρών και πιθανώς στρατιωτών.

