Δηλητηρίασαν την σύζυγο του αρχηγού κατασκοπείας της Ουκρανίας Κιρίλο Μπουντάνοφ

Η σύζυγος του αρχηγού κατασκοπείας της Ουκρανίας, υποστράτηγου Κιρίλο Μπουντάνοφ, έχει δηλητηριαστεί με «βαρέα μέταλλα», μεταδίδει το BBC το οποίο επικαλείται πηγές τοπικών μέσων ενημέρωσης.

«Η Μαριάννα Μπουντάνοβα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο αφού αισθάνθηκε για αρκετή ώρα αδιαθεσία» μετέδωσε ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Babel, επικαλούμενος αξιωματούχους των υπηρεσιών πληροφοριών ενώ δύο ακόμη ουκρανικά μέσα ενημέρωσης δημοσίευσαν παρόμοιες πληροφορίες, βασιζόμενοι σε δικές τους πηγές.

Το BBC σημειώνει πως η στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών της Ουκρανίας δεν έχει σχολιάσει κάτι δημόσια και δεν αναφέρεται εάν πιστεύεται ότι η Ρωσία βρίσκεται πίσω από την εικαζόμενη επίθεση.

Ο ειδησεογραφικός ιστότοπος «Ukrainska Pravda» της Ουκρανίας ανέφερε ότι πολλοί άλλοι αξιωματούχοι των υπηρεσιών πληροφοριών είχαν επίσης δηλητηριαστεί. Ωστόσο, δεν υπήρξαν ενδείξεις ότι ο στρατηγός Μπουντάνοφ μπορεί να ήταν επίσης στόχος. Ο στρατηγός, ο οποίος ηγείται της Κύριας Διεύθυνσης Πληροφοριών (DIU) του υπουργείου Άμυνας της Ουκρανίας, έχει παίξει βασικό ρόλο στον σχεδιασμό και μερικές φορές στην εκτέλεση μεγάλων στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά των ρωσικών δυνάμεων, μετά την ευρεία εισβολή της Μόσχας τον Φεβρουάριο του 2022.

Η Μαριάννα Μπουντάνοβα ολοκληρώνει τη θεραπεία της και θα παρακολουθείται από γιατρούς

Ο ειδησεογραφικός ιστότοπος «Babel», ο οποίος την Τρίτη ήταν ο πρώτος που ανέφερε την υποτιθέμενη δηλητηρίαση, επικαλέστηκε μια από τις πηγές του στην ουκρανική υπηρεσία πληροφοριών ότι η κυρία Μπουντάνοβα ολοκληρώνει την θεραπεία της και θα παρακολουθείται από γιατρούς.

Ο ανώνυμος αξιωματούχος πρόσθεσε ότι οι ουσίες με τις οποίες είχε δηλητηριαστεί η κυρία Μπουντάνοβα «δεν χρησιμοποιήθηκαν με κανέναν τρόπο στην καθημερινή ζωή ή σε στρατιωτικές επιχειρήσεις»., ωστόσο δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο ειδησεογραφικός ιστότοπος «Ukrainska Pravda» επικαλέστηκε αργότερα δικές του πηγές ότι η δηλητηρίαση της κυρίας Μπουντάνοβα επιβεβαιώθηκε μετά από εξετάσεις. Ο ιστότοπος πρόσθεσε ότι πιθανότατα της είχαν δώσει δηλητηριασμένη τροφή, αλλά τώρα «αισθανόταν καλύτερα».

Τέλος, το ουκρανικό πρακτορείο ειδήσεων «Unian» επικαλέστηκε την πηγή του ότι η κυρία Μπουντάνοβα νοσηλευόταν σε νοσοκομείο στην Ουκρανία και όχι στο εξωτερικό.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.