Οι ιαπωνικές αρχές δήλωσαν σήμερα ότι το επιβατικό αεροσκάφος που συγκρούστηκε με αεροσκάφος της ακτοφυλακής σε αεροδρόμιο του Τόκιο είχε λάβει άδεια προσγείωσης, αλλά το μικρότερο αεροπλάνο δεν είχε λάβει άδεια απογείωσης, με βάση τις απομαγνητοφωνήσεις των οδηγιών του ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας προς τα αεροπλάνα που συγκρούστηκαν.

Οι 379 επιβάτες και μέλη του πληρώματος της πτήσης JAL516 πρόλαβαν να απομακρυνθούν από το αεροσκάφος μετά τη σύγκρουσή του με μικρότερο αεροσκάφος της ιαπωνικής ακτοφυλακής.

Από τη σύγκρουση προκλήθηκε έκρηξη και το Airbus Α350 της Japan Airlines πήρε φωτιά. Καταστράφηκε ολοσχερώς μετά την απομάκρυνση όλων των επιβατών και των 12 μελών του πληρώματος. Η κατάσβεση της πυρκαγιάς διήρκεσε οκτώ ώρες, σύμφωνα με την πυροσβεστική.

Πέντε από τους έξι επιβαίνοντες στο αεροσκάφος De Havilland Dash-8 της ακτοφυλακής σκοτώθηκαν, με τον πιλότο να καταφέρνει να διασωθεί, αν και είναι σοβαρά τραυματισμένος.

Το αεροσκάφος αυτό ετοιμαζόταν να απογειωθεί για να μεταφέρει είδη πρώτης ανάγκης στους πληγέντες από τον σεισμό της Δευτέρας στην περιφέρεια της Ισικάουα.

Οι αρχές έχουν μόλις ξεκινήσει τις έρευνες για τα αίτια της σύγκρουσης και υπάρχει αβεβαιότητα ως προς τις συνθήκες του δυστυχήματος, περιλαμβανομένου του πώς τα δύο αεροσκάφη βρέθηκαν στον ίδιο διάδρομο προσγείωσης-απογείωσης, λίγες μόλις εβδομάδες αφότου η παγκόσμια αεροπορική βιομηχανία δέχτηκε προειδοποιήσεις σχετικά με την ασφάλεια των διαδρόμων.

Πριν από μερικές εβδομάδες, ένας οργανισμός για την ασφάλεια των πτήσεων, που εδρεύει στις ΗΠΑ, ζήτησε την ανάληψη διεθνούς δράσης για την αποτροπή συγκρούσεων αεροσκαφών στους διαδρόμους καθώς αυξάνεται η κίνηση στους αιθέρες.

"Παρά τις προσπάθειες στη διάρκεια των χρόνων για την αποφυγή τέτοιων επεισοδίων, εξακολουθούν να συμβαίνουν", ανέφερε σε ανακοίνωσή του τον περασμένο μήνα ο διευθύνων σύμβουλος του Ιδρύματος Ασφάλειας Πτήσεων Χάσαν Σαχίντι.

Οι απομαγνητοφωνήσεις των οδηγιών του πύργου ελέγχου που δόθηκαν στη δημοσιότητα από τις αρχές φαίνεται να δείχνουν ότι το αεροσκάφος της Japan Airlines είχε λάβει άδεια προσγείωσης, αλλά ότι εκείνο της ακτοφυλακής είχε κληθεί να τροχοδρομήσει μέχρι ένα σημείο αναμονής κοντά στον διάδρομο προσγείωσης-απογείωσης.

Αξιωματούχος της ιαπωνικής υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας είπε στους δημοσιογράφους ότι δεν υπάρχει ένδειξη σε αυτές τις απομαγνητοφωνήσεις ότι το αεροπλάνο της ακτοφυλακής είχε λάβει άδεια απογείωσης.

Ο κυβερνήτης του είπε ότι εισήλθε στον διάδρομο αφού έλαβε άδεια, σύμφωνα με αξιωματούχο της ακτοφυλακής, ενώ ταυτόχρονα παραδέχτηκε ότι δεν υπάρχει κάποια ένδειξη στις απομαγνητοφωνήσεις πως του είχε δοθεί άδεια να το κάνει.

«Το υπουργείο Μεταφορών υποβάλλει αντικειμενικό υλικό και θα συνεργαστεί πλήρως με την ... έρευνα για να διασφαλίσει ότι θα εργαστούμε από κοινού για να λάβουμε όλα τα πιθανά μέτρα ασφαλείας ώστε να αποτραπεί πιθανή επανάληψη» είπε στους δημοσιογράφους ο υπουργός Μεταφορών Τετσούο Σάιτο.

Το Ιαπωνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών ερευνά το περιστατικό με τη συμμετοχή υπηρεσιών στη Γαλλία, όπου κατασκευάστηκε το αεροπλάνο Airbus, και στη Βρετανία, όπου κατασκευάστηκαν οι δύο κινητήρες Rolls-Royce, ανέφεραν άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Το Συμβούλιο ανέκτησε τον καταγραφέα φωνής από το αεροσκάφος της ακτοφυλακής, ανέφεραν οι αρχές.

Στο μεταξύ, η αστυνομία του Τόκιο ερευνά εάν πιθανή ανθρώπινη αμέλεια οδήγησε σε θανάτους και τραυματισμούς, έγινε γνωστό από πολλά μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένου του πρακτορείου ειδήσεων Kyodo και της επιχειρηματικής εφημερίδας Nikkei.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι έχει συσταθεί ειδική μονάδα η οποία ερευνά τον διάδρομο προσγείωσης - απογείωσης και σκοπεύει να πάρει καταθέσεις από τους εμπλεκόμενους.

«Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να έγινε ανθρώπινο λάθος», δήλωσε ο Χιρογιούκι Κομπαγιάσι πρώην πιλότος της JAL. «Σε γενικές γραμμές επιτρέπεται μόνο σε ένα αεροσκάφος να εισέλθει στον διάδρομο, αλλά, παρά το γεγονός ότι δόθηκε άδεια προσγείωσης, το αεροσκάφος της ακτοφυλακής βρισκόταν στον διάδρομο», πρόσθεσε.

