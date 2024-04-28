«Καίγεται» από αφύσικα υψηλές θερμοκρασίες η νοτιοανατολική Ασία

Μαθήματα εξ αποστάσεως στις Φιλιππίνες, γεμάτα πάρκα στη Μιανμάρ, προειδοποίηση για ακραίο καύσωνα στο Μπανγκλαντές: η νοτιοανατολική Ασία συνεχίζει σήμερα να πλήττεται από αφύσικα υψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες κατά τόπους ξεπερνούν τους 45 βαθμούς Κελσίου.

Οι αρχές των Φιλιππίνων ανακοίνωσαν σήμερα την αναστολή των διά ζώσης μαθημάτων σε όλα τα δημόσια σχολεία για δύο ημέρες, κυρίως λόγω της ζέστης.

«Λόγω των πιο πρόσφατων προβλέψεων για τον καύσωνα (…) και την ανακοίνωση για κήρυξη εθνικής απεργίας στα μέσα μεταφοράς, όλα τα δημόσια σχολεία της χώρας θα πρέπει να στραφούν στην ασύγχρονη, εξ αποστάσεως εκπαίδευση στις 29 και 30 Απριλίου 2024», ανακοίνωσε στο Facebook το υπουργείο Παιδείας της χώρας.

Το μέτρο αφορά περισσότερα από 47.000 σχολεία.

Στο Μπανγκλαντές τα σχολεία άνοιξαν και πάλι σήμερα έπειτα από πολλές ημέρες που παρέμεναν κλειστά λόγω της αφόρητης ζέστης. Εκατομμύρια μαθητές επέστρεψαν στις τάξεις τους, παρά την προειδοποίηση για καύσωνα.

Στη Μιανμάρ, όπου το θερμόμετρο έφτασε την Τετάρτη τους 45,9 βαθμούς Κελσίου στην πόλη Τσάουκ, στα κεντροδυτικά, πολλοί αναζητούν λίγη δροσιά στη σκιά των δέντρων στα πάρκα, μόλις πέσει ο ήλιος.

Στη χώρα, όπου μαίνεται εμφύλιος πόλεμος και το δίκτυο ηλεκτροδότησης είναι απαρχαιωμένο, οι διακοπές ρεύματος είναι συχνές είτε λόγω επιθέσεων εναντίον των υποδομών είτε λόγω περιορισμένων αποθεμάτων σε φυσικό αέριο.

Ρεκόρ

Την Τρίτη ο ΟΗΕ ανακοίνωσε ότι η Ασία θερμαίνεται ιδιαίτερα γρήγορα, ενώ το 2023 ήταν παγκοσμίως η θερμότερη χρονιά που έχει καταγραφεί ποτέ.

Στην ήπειρο αυτή οι Φιλιππίνες είναι μία από τις πιο ευάλωτες χώρες στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Το θερμόμετρο έφτασε χθες Σάββατο τους 38,8 βαθμούς Κελσίου στην πρωτεύουσα της χώρας, τη Μανίλα, – ένα ρεκόρ--, με την αισθητή θερμοκρασία να είναι 45 βαθμοί Κελσίου, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.

Την ίδια ημέρα στην Καμίλινγκ της επαρχίας Ταρλάκ η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 40 βαθμούς, εθνικό ρεκόρ για το 2024.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι αυτά τα κύματα καύσωνα έχουν γίνει μεγαλύτερα σε διάρκεια, πιο έντονα και πιο συχνά λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Οι μέγιστες θερμοκρασίες που καταγράφηκαν κατά μέσο όρο την προηγούμενη εβδομάδα στη Ντάκα του Μπανγκλαντές ήταν κατά 4 με 5 βαθμούς Κελσίου υψηλότερες από τον μέσο όρο των 30 τελευταίων ετών την ίδια περίοδο.

Στην Ταϊλάνδη η μετεωρολογική υπηρεσία προειδοποίησε ότι η θερμοκρασία ενδέχεται σήμερα να φτάσει τους 44,1 βαθμούς στη βόρεια επαρχία Πετσαμπούν.

Στη γειτονική Καμπότζη ο υπουργός Νερού και Μετεωρολογίας προειδοποίησε ότι η θερμοκρασία μπορεί να αγγίξει τους 43 βαθμούς Κελσίου στη χώρα την επόμενη εβδομάδα και ζήτησε από τους πολίτες να είναι προσεκτικοί.

Τέλος, στη νότια επαρχία Νγκε Αν του Βιετνάμ το θερμόμετρο έδειξε 43,2 βαθμούς χθες, όπως μετέδωσαν τα τοπικά μέσα. Τις επόμενες ημέρες στο βόρειο τμήμα της χώρας η θερμοκρασία αναμένεται να κυμανθεί από 38 ως 41 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

