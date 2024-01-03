Η αστυνομία της Ιαπωνίας ερευνά αν η σύγκρουση που σημειώθηκε χθες, Τρίτη, μεταξύ δύο αεροσκαφών στο αεροδρόμιο Χανέντα του Τόκιο, από την οποία σκοτώθηκαν πέντε άνθρωποι, οφείλεται σε ανθρώπινο λάθος.

Οι 379 επιβάτες και μέλη του πληρώματος της πτήσης JAL516 πρόλαβαν να απομακρυνθούν από το αεροσκάφος μετά τη σύγκρουσή του κατά τη διάρκεια της προσγείωσης με μικρότερο αεροσκάφος της ιαπωνικής ακτοφυλακής, το οποίο ετοιμαζόταν να απογειωθεί.

Από τη σύγκρουση προκλήθηκε έκρηξη και το Airbus της Japan Airlines πήρε φωτιά. Καταστράφηκε ολοσχερώς μετά την απομάκρυνση όλων των επιβατών και των 12 μελών του πληρώματος. Η κατάσβεση της πυρκαγιάς διήρκεσε οκτώ ώρες, σύμφωνα με την πυροσβεστική.

Πέντε από τους έξι επιβαίνοντες στο αεροσκάφος της ακτοφυλακής σκοτώθηκαν, με τον πιλότο να καταφέρνει να διασωθεί, αν και είναι σοβαρά τραυματισμένος.

Το αεροσκάφος αυτό ετοιμαζόταν να απογειωθεί για να μεταφέρει είδη πρώτης ανάγκης στους πληγέντες από τον σεισμό της Δευτέρας στην περιφέρεια της Ισικάουα.

«Japan 516, συνεχίστε την προσέγγιση»

Το Airbus της Japan Airlines είχε άδεια να προσγειωθεί; Όταν ρωτήθηκε σχετικά στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου χθες, Τρίτη, το βράδυ, αξιωματούχος της αεροπορικής εταιρείας απάντησε: «Με βάση τα όσα έχουμε κατανοήσει, είχε δοθεί (άδεια)».

Οι συνομιλίες μέσω ασυρμάτου μεταξύ του πύργου ελέγχου και των πιλότων της πτήσης JAL516, τις οποίες είδε το AFP μέσω του ιστότοπου LiveATC.net, φαίνεται να το επιβεβαιώνουν.

«Japan 516, συνεχίστε την προσέγγιση», είχε δηλώσει χθες ένας ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας στις 17:43 (τοπική ώρα, 10:43 ώρα Ελλάδας), δηλαδή τέσσερα λεπτά πριν από τη σύγκρουση.

Ο πύργος ελέγχου θα έπρεπε να έχει ζητήσει από το αεροσκάφος της ακτοφυλακής να περιμένει στον διάδρομο απογείωσης, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο NHK, το οποίο επικαλέστηκε πηγή στο υπουργείο Μεταφορών της Ιαπωνίας. Όμως, σύμφωνα με αξιωματούχο της ακτοφυλακής, λίγο πριν από το δυστύχημα ο πιλότος του αεροσκάφους της ακτοφυλακής δήλωσε ότι είχε λάβει άδεια να απογειωθεί.

Η Japan Airlines, η ακτοφυλακή και το υπουργείο Μεταφορών αρνούνται προς το παρόν να κάνουν περισσότερα επίσημα σχόλια για την υπόθεση.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Τόκιο ερευνά από την πλευρά της αν το δυστύχημα προκλήθηκε από ανθρώπινη αμέλεια, όπως μετέδωσαν ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης, ανάμεσά τους το πρακτορείο ειδήσεων Kyodo και το Nikkei Asia.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι έχει συσταθεί ειδική μονάδα η οποία ερευνά τον διάδρομο προσγείωσης- απογείωσης και σκοπεύει να πάρει καταθέσεις από τους εμπλεκόμενους.

«Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να έγινε ανθρώπινο λάθος», δήλωσε ο Χιρογιούκι Κομπαγιάσι πρώην πιλότος της JAL. «Σε γενικές γραμμές επιτρέπεται μόνο σε ένα αεροσκάφος να εισέλθει στον διάδρομο, αλλά, παρά το γεγονός ότι δόθηκε άδεια προσγείωσης, το αεροσκάφος της ακτοφυλακής βρισκόταν στον διάδρομο», πρόσθεσε.

Εξάλλου ομάδα Γάλλων εμπειρογνωμόνων της Υπηρεσίας Ερευνών και Αναλύσεων (BEA) πολιτικής αεροπορίας αναμένεται σήμερα στην Ιαπωνία, προκειμένου να συμβάλει στην έρευνα για τη σύγκρουση. Η γαλλική BEA συμμετέχει στις τεχνικές έρευνες σε ατυχήματα που συμβαίνουν στο εξωτερικό, ως υπηρεσία της χώρας κατασκευής του αεροσκάφους.

Και η Airbus ανακοίνωσε ότι θα στείλει ομάδα ειδικών για να προσφέρουν «τεχνική βοήθεια» στο ιαπωνικό Γραφείο Ασφάλειας Μεταφορών (JTSB), που είναι αρμόδιο για την έρευνα.

Παραμένουν τα προβλήματα στο Χανέντα

Πυροσβέστες και ομάδες ερευνητών εξέταζαν σήμερα τα απανθρακωμένα συντρίμμια του αεροσκάφους της ακτοφυλακής, ένα Dash 8, το οποίο παραμένει στον διάδρομο προσγείωσης- απογείωσης του αεροδρομίου Χανέντα.

Μερικές εκατοντάδες μέτρα πιο μακριά βρίσκεται το κουφάρι του αεροσκάφους της Japan Airlines.

Οι εσωτερικές πτήσεις στο αεροδρόμιο Χανέντα ακυρώθηκαν χθες μετά το δυστύχημα, αλλά οι περισσότερες διεθνείς εξακολούθησαν να πραγματοποιούνται.

Σήμερα παραμένουν τα προβλήματα στη λειτουργία του αεροδρομίου, κυρίως σε ό,τι αφορά τις εσωτερικές πτήσεις, με περίπου 70 να έχουν ακυρωθεί το πρωί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

