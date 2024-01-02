Βίντεο ιαπωνικού τηλεοπτικού δικτύου με τα πρώτα λεπτά της σύγκρουσης των δυο αεροσκαφών (ένα εμπορικό αεροσκάφος και ένα αεροσκάφος του λιμενικού) στο αεροδρόμιο Χανέντα του Τόκιο, ανήρτησε στον λογαριασμό του στο Linkedin ο εμπειρογνώμων Εντ Γκαλέα.



Ο Γκαλέα, καθηγητής και διευθυντής της Ομάδας Μηχανικών Πυρασφάλειας στο Πανεπιστήμιο του Γκρίνουιτς, εκθείασε το πλήρωμα της πτήσης 516 της Japan Airlines που τυλίχθηκε στις φλόγες στο αεροδρόμιο μετά τη σύγκρουση με το αεροσκάφος της ακτοφυλακής.



Και οι 379 επιβαίνοντες της πτήσης της Japan Airlines απομακρύνθηκαν με ασφάλεια, ενώ πέντε μέλη του ιαπωνικού λιμενικού έχασαν τη ζωή τους.



«Μπορείτε να δείτε ένα από το πλήρωμα του JAL στην έξοδο 4L να προτρέπει τους επιβάτες να επιστρέψουν στην έξοδο. Το μέλος του πληρώματος έχει έναν πυρσό τον οποίο χρησιμοποιεί για να προσελκύει επιβάτες στην έξοδο καθώς το αεροσκάφος γεμίζει με τοξικό καπνό.



»Κατά τη διάρκεια της εκκένωσης, το αεροσκάφος είναι με το ρύγχος κάτω καθώς ο μηχανισμός ρύγχους έχει καταρρεύσει. Αυτό κάνει την εκκένωση και την απόδοση του πληρώματος ακόμα πιο απίστευτη. Για να χρησιμοποιήσουν τις εξόδους 4L, οι επιβάτες πρέπει ουσιαστικά να ανέβουν προς τα πάνω. Αυτό το μέλος του πληρώματος στην 4L κάνει εκπληκτική δουλειά.



»Από τους λίγους επιβάτες που μπορούμε να δούμε στο έδαφος να εκκενώνουν με ασφάλεια στο βίντεο, κανένας δεν έχει αποσκευές, κάτι που δείχνει καλή συμπεριφορά από τους επιβάτες, και πιθανώς από το πλήρωμα που θα προέτρεπε τους επιβάτες να αφήσουν πίσω τις αποσκευές.



»Συγχαρητήρια στο πλήρωμα της JAL, είστε καταπληκτικοί, όλες οι ψυχές στο αεροσκάφος είναι ασφαλείς».

Συμπερασματικά ο εμπειρογνώμονας κάνει λόγο για:

Χρησιμοποίηση του ειδικού πυρσού για την κατεύθυνση/ ανακατεύθυνση των επιβατών από μέλος του πληρώματος του αεροσκάφους της JAL και γενικά καλή συμπεριφορά του πληρώματος του αεροσκάφους

Οι επιβάτες δεν έχασαν πολύτιμο χρόνο επιχειρώντας να πάρουν τις αποσκευές τους, πιθανότατα μετά από προτροπή του πληρώματος.



