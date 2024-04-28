kataggelies@skai.gr: Προβλήματα στο «παρά πέντε» για τη διασύνδεση ταμειακών μηχανών με POS

«Πολλοί επιχειρηματίες και τεχνικοί αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην διασύνδεση ταμειακών μηχανών με τα POS,με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία», κατήγγειλαν στο ΣΚΑΪ και την εκπομπή «Δεκατιανοί» με τους Γιάννη Πιτταρά και Γιώργο Γρηγοριάδη, τηλεθεατές της εκπομπής.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, Όμηρο Τσάπαλο «αποδεικνύουμε για άλλη μία φορά ως λαός ότι είμαστε της τελευταίας στιγμής. Παρόλ΄αυτά το 95% των υπόχρεων επιχειρήσεων έχουν ήδη διασυνδεθεί. Περίπου 240.000 επιχειρήσεις έσπευσαν βρήκαν τεχνικό, έκλεισαν ραντεβού και έκαναν κανονικά τη διαδικασία».

Όπως σημείωσε, «είναι υπαρκτά κάποια προβλήματα αλλά προφανώς πάντα θα δημιουργούνται σε ένα τόσο μεγάλο και σύνθετο έργο, τα οποία έχουμε αντιμετωπίσει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Η εικόνα είναι ότι το έργο αυτό σε δύο ημέρες θα είναι ολοκληρωμένο σε μεγάλο βαθμό και λίγες χιλιάδες επιχειρήσεις, οι οποίες θα πρέπει να διασυνδεθούν μέσα στον Μάϊο».

Ο κ. Τσάπαλος υπογράμμισε ότι «πρέπει μέχρι την Μ. Τρίτη που είναι η καταληκτική ημερομηνία, να πιέσουμε τους τεχνικούς να κάνουν το ραντεβού. δεν θα εξαντλήσουμε την αυστηρότητά μας σε πρόστιμα σε εποχικές επιχειρήσεις, σε εκείνους που είναι μπλοκαρισμένοι από τον Τειρεσία ή σε εκείνους που είχαν κλεισμένο ραντεβού. Θα εξαντλήσουμε την αυστηρότητά μας σε 15.000 επιχειρήσεις που είναι εξαφανισμένες και δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα».

