Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ιαπωνία: Κατσαρόλα σε εστιατόριο έπιασε φωτιά που εξαπλώθηκε σε όλη τη γειτονιά - Βίντεο

Λόγω του πυκνού αριθμού καταστημάτων, η φωτιά επεκτάθηκε γρήγορα σε πολλά κτίρια.

φωτιά

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε μια περιοχή γεμάτη εστιατόρια σε πόλη στη νοτιοδυτική Ιαπωνία. 

Στο σημείο έχουν σπεύσει 20 πυροσβεστικά οχήματα σύμφωνα με δημοσιεύματα εγχώριων μέσων ενημέρωσης.

H φωτιά σημειώθηκε και έχει επεκταθεί στον διάσημο εμπορικό δρόμο «Yumachi Ginten Street» στην πόλη Κιτακιουσού του νομού Φουκουόκα της Ιαπωνίας. 

Λόγω του πυκνού αριθμού καταστημάτων, η φωτιά επεκτάθηκε γρήγορα σε πολλά κτίρια.

Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί από τη φωτιά, η οποία ξεκίνησε από μια κατσαρόλα σε εστιατόριο, αναφέρει το εθνικό τηλεοπτικό δίκτυο NHK. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ιαπωνία Φωτιά εμπορικό κέντρο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
129 0 Bookmark