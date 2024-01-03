Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε μια περιοχή γεμάτη εστιατόρια σε πόλη στη νοτιοδυτική Ιαπωνία.

Στο σημείο έχουν σπεύσει 20 πυροσβεστικά οχήματα σύμφωνα με δημοσιεύματα εγχώριων μέσων ενημέρωσης.

BREAKING: A fire is spreading in a district packed with restaurants in city of Kitakyushu, Fukuoka prefecture of Japan, prompting 20 firetrucks to scramble to the scene pic.twitter.com/117iC0FXx5 — Insider Paper (@TheInsiderPaper) January 3, 2024

H φωτιά σημειώθηκε και έχει επεκταθεί στον διάσημο εμπορικό δρόμο «Yumachi Ginten Street» στην πόλη Κιτακιουσού του νομού Φουκουόκα της Ιαπωνίας.

Λόγω του πυκνού αριθμού καταστημάτων, η φωτιά επεκτάθηκε γρήγορα σε πολλά κτίρια.

Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί από τη φωτιά, η οποία ξεκίνησε από μια κατσαρόλα σε εστιατόριο, αναφέρει το εθνικό τηλεοπτικό δίκτυο NHK.

Πηγή: skai.gr

