Συγκλονιστικά βίντεο του φλεγόμενου επιβατικού ιαπωνικού αεροπλάνου της Japan Airlines μέσα από κάμερες επιβατών δόθηκαν την Τρίτη στη δημοσιότητα.

Δεκατέσσερις είναι οι ελαφρά τραυματίες από την πτήση 516, και όχι 17 όπως είχε αναφερθεί νωρίτερα, σύμφωνα με το δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο της Ιαπωνίας NHK, το οποίο επικαλείται αξιωματούχους της πυροσβεστικής.



Νωρίτερα, η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Τόκιο ανακοίνωσε ότι 17 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Πέντε από τα έξι άτομα που βρίσκονταν στο αεροσκάφος της ακτοφυλακής σκοτώθηκαν, με ένα έκτο να τραυματίζεται σοβαρά.

Στο ένα βίντεο οι επιβάτες του αεροσκάφους φαίνονται να έχουν σηκωθεί ανάστατοι από τις θέσεις τους καθώς καπνός έχει πλημμυρίσει την καμπίνα, ενώ στο άλλο φαίνεται να έχει πιάσει φωτιά μια από τις μηχανές:

«Ένιωσα ένα αναπήδημα, σαν το αεροσκάφος να συγκρούεται με κάτι όταν προσγειωνόταν», είπε ένας από τους επιβάτες στους Japan Times. «Είδα μια σπίθα έξω από το παράθυρο και η καμπίνα γέμισε με αέρια και καπνό».

Ο Σουηδός Anton Deibe, 17 ετών, ο οποίος επέβαινε στο αεροπλάνο της Japan Airlines, δήλωσε στη σουηδική εφημερίδα Aftonbladet ότι «όλη η καμπίνα γέμισε καπνό μέσα σε λίγα λεπτά». «Πέσαμε στο πάτωμα. Μετά άνοιξαν οι πόρτες έκτακτης ανάγκης και τρέξαμε πάνω τους.

«Η καμπίνα βρομούσε σαν κόλαση. Ήταν μια κόλαση. Δεν είχαμε ιδέα πού πάμε, οπότε τρέξαμε έξω στο αεροδρόμιο. Ήταν χάος», πρόσθεσε ο 17χρονος στην σουηδική εφημερίδα σύμφωνα με το πρακτορείο. Ο Debe ταξίδευε με τους γονείς και την αδερφή του.



Η Kaoru Ishii, η οποία περίμενε έξω από την πύλη άφιξης την 29χρονη κόρη της και τον φίλο της να επιστρέψουν με την πτήση είπε ότι νόμιζε πως η πτήση καθυστέρησε μέχρι να τηλεφωνήσει η κόρη της για να της εξηγήσει.



«Είπε ότι το αεροπλάνο είχε πάρει φωτιά και ότι βγήκε μέσω τσουλήθρας», είπε η Ishii. «Πραγματικά ανακουφίστηκα που ήταν καλά» ανέφερε χαρακτηριστικά στη Japan Today.



Και τα 379 άτομα που επέβαιναν στο αεροσκάφος απομακρύνθηκαν γρήγορα αφού τυλίχθηκε στις φλόγες μετά από σύγκρουση με αεροσκάφος της ακτοφυλακής που έσπευδε σε σεισμόπληκτη περιοχή της Ιαπωνίας για βοήθεια.



Το περιστατικό προκάλεσε σοβαρή αναστάτωση στο αεροδρόμιο Χανέντα του Τόκιο, ένα από τα δύο μεγαλύτερα της ιαπωνικής πρωτεύουσας, με τις πτήσεις αρχικά να διακόπτονται. Η κατάσταση έχει εξομαλυνθεί πλέον.



Μια ομάδα Γάλλων εμπειρογνωμόνων της Υπηρεσίας Ερευνών και Αναλύσεων (BEA) πολιτικής αεροπορίας αναμένεται αύριο στην Ιαπωνία, προκειμένου να συμβάλει στην έρευνα για τη σύγκρουση ενός Airbus της Japan Airlines με αεροπλάνο της ιαπωνικής ακτοφυλακής στο αεροδρόμιο του Τόκιο.

Πηγή: skai.gr

