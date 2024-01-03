Είδηση σε όλα τα βρετανικά μέσα - όπως στον Independent και το BBC - έγινε ένα διανομένας σε σούπερ μάρκετ του Μπέλφαστ, στη Βόρειο Ιρλανδία, ο οποίος κέρδισε σχεδόν 4 εκατομμύρια ευρώ στο λαχείο και την επόμενη μέρα πήγε κανονικά στη δουλειά του, ώστε μην χρειαστεί να αναλάβει κάποιος άλλος τη βάρδια του!

Ο 45χρονος Τζόνι Τσονστον έμαθε ότι κέρδισε το λαχείο στις 22 Δεκεμβρίου, όταν του ηρθε ειδοποίηση στο κινητό από την κρατική λοταρία – μάλιστα στην αρχή νόμιζε ότι κέρδισε 38 χιλιάδες λίρες – όχι εκατομμύρια!

«Στην αρχή νόμιζα ότι είχα κερδίσει 38.000 λίρες, αλλά μετά είδα πόσα πολλά μηδενικά υπάρχουν στο ποσό. Έδωσα το τηλέφωνο μου στην σύντροφό μου να το ελέγξει γιατί δεν μπορούσα να το πιστέψω. Και οι δυο νομίζαμε ότι είναι κάποια διαδικτυακή απάτη», ανέφερε ο Τζόνστον στην Belfast Telegraph.

Ωστόσο, αποφάσισε την επόμενη ημέρα να κάνει κανονικά την βάρδια του στις διανομές του σούπερ μάρκετ - γαλοπούλες, γάλα και άλλα χριστουγεννιάτικα είδη πρώτης ανάγκης – καθώς ο φόρτος εργασίας ήταν μεγάλος και δεν ήθελε να επιβαρύνει τους συναδέλφους του – ειδικά εκείνους που εκείνη την ημέρα είχαν ρεπό και θα έπρεπε να τον αντικαταστήσουν αν εκείνος δεν εμφανιζόταν στη δουλειά.

Αργότερα, ο φιλότιμος Τζόνι και η σύντροφός του, Κριστίνα γιόρτασαν την επιτυχία τους με έναν... καφέ.

Όπως δήλωσαν, θα συνεχίζουν να εργάζονται κανονικά για να συντηρούν την οικογένειά του (έχουν τρία παιδιά) και ίσως να πάνε μια κρουαζιέρα στην Καραϊβική, καθώς ο 45χρονος διανομέας - εκατομμυριούχος πλέον- δεν έχει ταξιδέψει ποτέ στο εξωτερικό και δεν έχει καν διαβατήριο…

Πηγή: skai.gr

