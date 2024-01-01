Να μην επιστρέψουν στα σπίτια τους στις παράκτιες περιοχές και να αποφύγουν την πρόσβαση στις ευρύτερες περιοχές κάλεσαν οι ιαπωνικές αρχές τους κατοίκους, καθώς, παρά την υποβάθμιση της προειδοποίησης για τοουνάμι, ο κίνδυνος «θανατηφόρων κυμάτων» μετά τον μέγα-σεισμό των 7,6 Ρίχτερ εξακολουθεί να υφίσταται.

Νωρίτερα, τις παράκτιες περιοχές έπληξε τσουνάμι ενός μέτρου.

BREAKING: Japan has issued a tsunami warning for nearly all of its west coast after a powerful magnitude 7.6 earthquake struck the provincial capital peninsula, about 300 km (190 miles) from Tokyo.#JapanEarthquake #Tsunami #สึนามิ #Japan



pic.twitter.com/EXhOnwqLYP — Mahboob Malik (@mahboob_malik) January 1, 2024

Όπως μετέδωσε το BBC, ένας άνθρωπος εντοπίστηκε νεκρός στην πόλη Shika, μετά από την κατάρρευση του κτιρίου που διέμενε, ενώ άλλα δύο άτομα στην πόλη Nanao υπέστησαν καρδιακές ανακοπές.

Μετά τον σεισμό των 7,6 Ρίχτερ έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 12 ισχυροί μετασεισμοί στη δυτική ακτή της Ιαπωνίας και ιδιαίτερα στο νησί Χονσού. Οι ζημιές που έχουν προκληθεί είναι σημαντικές, αλλά τουλάχιστον προς το παρόν, δεν υπάρχει καταγεγραμμένος θάνατος.

Τουλάχιστον έξι σπίτια υπέστησαν ζημιές από τους σεισμούς, ενώ υπάρχουν εγκλωβισμένοι σε χαλάσματα, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιοσιμάσα Χαγιάσι. Πυρκαγιά ξέσπασε στην πόλη Wajima, στην επαρχία Ishikawa, και το ηλεκτρικό ρεύμα είχε διακοπεί σε περισσότερα από 30.000 νοικοκυριά, πρόσθεσε.

Η υπηρεσία εξέδωσε αρχικά μια μεγάλη προειδοποίηση για τσουνάμι για την Ishikawa και ροειδοποιήσεις για τσουνάμι χαμηλότερου επιπέδου για την υπόλοιπη δυτική ακτή του νησιού Χονσού, καθώς και για το βορειότερο από τα κύρια νησιά του, το Χοκάιντο.

Η προειδοποίηση υποβαθμίστηκε σε κανονικό τσουνάμι αρκετές ώρες αργότερα, πράγμα που σημαίνει ότι τα νερά θα μπορούσαν να φτάσουν ακόμα και τα 3 μέτρα (10 πόδια).

Πηγή: skai.gr

