Σεισμός 7,6 Ρίχτερ στην Ιαπωνία: «Μην επιστρέψετε στις παράκτιες περιοχές» - Περιμένουν τσουνάμι έως και 3 μέτρα - Ένας νεκρός στην πόλη Shika

Αρχικά δόθηκε προειδοποίηση στο υψηλότερο επίπεδο για τσουνάμι, όμως αργότερα υποβαθμίστηκε - Οι αρχές αναμένουν κύματα έως και τρία μέτρα που θα μπορούσαν να πλήξουν ορισμένες παράκτιες περιοχές

Σεισμός στην Ιαπωνία

Να μην επιστρέψουν στα σπίτια τους στις παράκτιες περιοχές και να αποφύγουν την πρόσβαση στις ευρύτερες περιοχές κάλεσαν οι ιαπωνικές αρχές τους κατοίκους, καθώς, παρά την υποβάθμιση της προειδοποίησης για τοουνάμι, ο κίνδυνος «θανατηφόρων κυμάτων» μετά τον μέγα-σεισμό των 7,6 Ρίχτερ εξακολουθεί να υφίσταται.

Νωρίτερα, τις παράκτιες περιοχές έπληξε τσουνάμι ενός μέτρου.

Όπως μετέδωσε το BBC, ένας άνθρωπος εντοπίστηκε νεκρός στην πόλη Shika, μετά από την κατάρρευση του κτιρίου που διέμενε, ενώ άλλα δύο άτομα στην πόλη Nanao υπέστησαν καρδιακές ανακοπές.

Μετά τον σεισμό των 7,6 Ρίχτερ έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 12 ισχυροί μετασεισμοί στη δυτική ακτή της Ιαπωνίας και ιδιαίτερα στο νησί Χονσού. Οι ζημιές που έχουν προκληθεί είναι σημαντικές, αλλά τουλάχιστον προς το παρόν, δεν υπάρχει καταγεγραμμένος θάνατος. 

Τουλάχιστον έξι σπίτια υπέστησαν ζημιές από τους σεισμούς, ενώ υπάρχουν εγκλωβισμένοι σε χαλάσματα, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιοσιμάσα Χαγιάσι. Πυρκαγιά ξέσπασε στην πόλη Wajima, στην επαρχία Ishikawa, και το ηλεκτρικό ρεύμα είχε διακοπεί σε περισσότερα από 30.000 νοικοκυριά, πρόσθεσε.

Η υπηρεσία εξέδωσε αρχικά μια μεγάλη προειδοποίηση για τσουνάμι για την Ishikawa και ροειδοποιήσεις για τσουνάμι χαμηλότερου επιπέδου για την υπόλοιπη δυτική ακτή του νησιού Χονσού, καθώς και για το βορειότερο από τα κύρια νησιά του, το Χοκάιντο.

Η προειδοποίηση υποβαθμίστηκε σε κανονικό τσουνάμι αρκετές ώρες αργότερα, πράγμα που σημαίνει ότι τα νερά θα μπορούσαν να φτάσουν ακόμα και τα 3 μέτρα (10 πόδια).

Πηγή: skai.gr

