Το πολεμικό πλοίο Alborz του Ιράν εισήλθε στην Ερυθρά Θάλασσα, μετέδωσε σήμερα το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, σε μια περίοδο κλιμακούμενης έντασης σε αυτή την βασική ναυτιλιακή οδό που σημειώνονται τακτικές επιθέσεις κατά πλοίων από τους αντάρτες Χούθι της Υεμένης, που υποστηρίζονται από την Τεχεράνη.

Το Tasnim δεν έδωσε λεπτομέρειες για την αποστολή του Alborz, ωστόσο ανέφερε ότι ιρανικά πολεμικά πλοία επιχειρούν σε ανοιχτά ύδατα για την ασφάλεια των ναυτιλιακών οδών, την καταπολέμηση της πειρατείας και την εκτέλεση άλλων καθηκόντων από το 2009.

Από τον Νοέμβριο, οι σιίττες αντάρτες Χούθι που υποστηρίζονται από το Ιράν έχουν πολλαπλασιάσει επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα εναντίον πλοίων που θεωρούν ότι «συνδέονται με το Ισραήλ», σε αλληλεγγή προς τους Παλαιστινίους εν μέσω του πολέμου Ισραήλ και Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Μπροστά σε αυτά τα περιστατικά, πολλές μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες έχουν επανασχεδιάσει τις διαδρομές δρομολογίων πλοίων τους επιλέγοντας την πιο δαπανηρή διαδρομή γύρω από το Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας στο νότιο άκρο της Αφρικής, αντί της διέλευσης μέσω της διώρυγας του Σουέζ, από όπου μεταφέρεται σχεδόν το 12% του παγκόσμιου εμπορίου.

Το πολεμικό πλοίο Alborz εισήλθε στην Ερυθρά Θάλασσα μέσω του στενού Μπαμπ ελ-Μαντέμπ τόνισε το Tasnim, χωρίς να αναφέρει το πότε. Ανεπιβεβαίωτες αναφορές σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης τόνισαν ότι το πλοίο εισήλθε στα ύδατα αυτά αργά το Σάββατο.

Στο τελευταίο περιστατικό επίθεσης των σιιτών ανταρτών, δέκα αντάρτες Χούθι σκοτώθηκαν χθες από αμερικανικά πυρά που βύθισαν στην Ερυθρά Θάλασσα τα σκάφη τους την ώρα που πραγματοποιούσαν επίθεση στο πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Maersk Hangzhou.

Η γιγάντια δανική εταιρεία θαλάσσιων μεταφορών Maersk ανακοίνωσε έπειτα πως αναστέλλει για 48 ώρες τη διέλευση του στόλου της από το στρατηγικής σημασίας στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ στην Ερυθρά Θάλασσα.

Ο αρχηγός του ιρανικού Πολεμικού Ναυτικού, Σαχράμ Ιράνι σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης στις 2 Δεκεμβρίου είχε αναφέρει ότι το Alborz εκτελεί αποστολές στην Ερυθρά Θάλασσα.

Ο υπουργός Άμυνας του Ιράν Μοχάμεντ Ρεζά Αστιανί δήλωσε στις 14 Δεκεμβρίου αναφορικά με την Ερυθρά Θάλασσα ότι «κανείς δεν μπορεί να κάνει μια κίνηση σε μια περιοχή όπου κυριαρχούμε».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

