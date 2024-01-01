Η ολλανδική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα ότι περισσότεροι από 200 άνθρωποι συνελήφθησαν την παραμονή της Πρωτοχρονιάς σε ταραχές που σημειώθηκαν σε πολλές πόλεις της Ολλανδίας, που είχαν αποτέλεσμα να τραυματιστούν δεκάδες αστυνομικοί.

Η αστυνομία σε πολλές πόλεις δέχτηκε επιθέσεις με πυροτεχνήματα και πέτρες, σε μια νύχτα σοβαρών επεισοδίων και «απαράδεκτης» βίας όπως είπε ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας στο τηλεοπτικό δίκτυο NOS.

Η αστυνομία στο Ρότερνταμ ανέφερε ότι περισσότερα από 100 αυτοκίνητα και άλλα οχήματα πυρπολήθηκαν, ενώ στο Άμστερνταμ, τη Χάγη και άλλες πόλεις χρειάστηκε η επέμβαση μονάδων αποκατάστασης της τάξης για να διαλυθούν πλήθη βίαιων διαδηλωτών.

Αστυνομικές δυνάμεις κινητοποιήθηκαν επίσης σε όλη τη χώρα για να συνδράμουν τις πυροσβεστικές δυνάμεις που δέχθηκαν επιθέσεις με πυροτεχνήματα ενώ προσπαθούσαν να σβήσουν πολυάριθμες φωτιές.

Στην πόλη Χάρλεμ, ένας 19χρονος πέθανε από τραύματα που υπέστη σε ένα περιστατικό με πυροτεχνήματα λίγο πριν τα μεσάνυχτα, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

