Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Στους 22.000 οι νεκροί στη Γάζα - Συνεχίζεται ο ανελέητος βομβαρδισμός των Ισραηλινών

Από την αρχή του πολέμου οι τραυματίες ανέρχονται σε 57.697

Γάζα

Οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας έχουν στοιχίσει τη ζωή σε 21.978 ανθρώπους από την έναρξη του πολέμου στις 7 Οκτωβρίου, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Το τελευταίο 24ωρο, 156 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 246 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με το υπουργείο .

Από την αρχή του πολέμου οι τραυματίες ανέρχονται σε 57.697.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Λωρίδα της Γάζας Ισραήλ Χαμάς
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
4 0 Bookmark