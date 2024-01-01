Οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας έχουν στοιχίσει τη ζωή σε 21.978 ανθρώπους από την έναρξη του πολέμου στις 7 Οκτωβρίου, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Το τελευταίο 24ωρο, 156 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 246 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με το υπουργείο .

Από την αρχή του πολέμου οι τραυματίες ανέρχονται σε 57.697.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.