Οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας έχουν στοιχίσει τη ζωή σε 21.978 ανθρώπους από την έναρξη του πολέμου στις 7 Οκτωβρίου, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.
Το τελευταίο 24ωρο, 156 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 246 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με το υπουργείο .
Από την αρχή του πολέμου οι τραυματίες ανέρχονται σε 57.697.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
- Χάος στην Ολλανδία την παραμονή της Πρωτοχρονιάς: Βίαια επεισόδια και πάνω από 200 συλλήψεις
- Αυξάνεται ο κίνδυνος στην Ερυθρά Θάλασσα: Το Ιράν στέλνει πολεμικά πλοία - Το Alborz πέρασε το στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ
- Ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος είναι στην Ιαπωνία: Μοναδική εμπειρία η προειδοποίηση για τον σεισμό ένα λεπτό πριν
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.