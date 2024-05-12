Πεσκόφ: Βάρβαρος ο βομβαρδισμός των Ουκρανών στο Μπέλγκοροντ

O εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε σήμερα ότι ο βομβαρδισμός του συγκροτήματος των διαμερισμάτων στο Μπέλγκοροντ από τους Ουκρανούς ήταν “βάρβαρος”, όπως μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Νωρίτερα σήμερα είχε γίνει γνωστό ότι θραύσματα ενός πυραύλου Tochka-U που είχε εκτοξευτεί από την Ουκρανία και καταρρίφθηκε από τη ρωσική αντιαεροπορική άμυνα προκάλεσαν την κατάρρευση τμήματος ενός κτιριακού συγκροτήματος διαμερισμάτων στη ρωσική πόλη του Μπέλγκοροντ, σύμφωνα με μία σημερινή ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας στη Μόσχα.

Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι η Ουκρανία πραγματοποίησε την επίθεση με τη χρήση πυραύλων Tochka-U, Vampire και Olkha, αλλά και με ρουκέτες.

Το κανάλι ειδήσεων στη ρωσική γλώσσα Mash στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram ανέφερε ότι τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και 15 τραυματίστηκαν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

