Δραματικές στιγμές έζησαν οι 379 επιβαίνοντες της πτήσης 516 της Japan Airlines, και οχτώ βρέφη, σύμφωνα με την Asahi Shimbun, αμέσως μετά τη σύγκρουσή του, κατά την προσγείωση, με το αεροπλάνο της Ακτοφυλακής στο αεροδρόμιο Χανέντα του Τόκιο και τη μεγάλη φωτιά το τύλιξε στις φλόγες. Το ιαπωνικό Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Τουρισμού ανακοίνωσε ότι διερευνά το περιστατικό. Λόγω της σύγκρουσης πέντε μέλη της ακτοφυλακής έχασαν τη ζωή τους.



Η Japan Airlines επίσης ερευνά τις λεπτομέρειες και την αιτία της πυρκαγιάς στο αεροπλάνο, δήλωσε εκπρόσωπος της αεροπορικής εταιρείας στο CNN. Σύμφωνα με την Ακτοφυλακή της Ιαπωνίας, το αεροσκάφος της Ακτοφυκλακής που συγκρούστηκε με το αεροπλάνο της JAL ήταν ένα Bombardier MA722 (27,43 μέτρα πλάτος, 25,68 μέτρα μήκος),

Video captures passengers escaping a burning Japan Airlines plane on the runway of Tokyo’s Haneda Airport after it landed and burst into flames.



It’s reported to have collided with a Japan Coast Guard plane on the tarmac ⤵️ pic.twitter.com/6iVBjyRckB January 2, 2024



Η απίστευτη διάσωση των επιβαινόντων δείχνει ότι το πλήρωμα διατήρησε την ψυχραιμία του στα κρίσιμα δευτερόλεπτα και οι επιβάτες ακολούθησαν τις οδηγίες. Δεκαεπτά επιβάτες της πτήσης 516 της Japan Airlines τραυματίστηκαν, καθώς συγκρούστηκε με αεροσκάφος της Ακτοφυλακής κατά την προσγείωσή του, στο αεροδρόμιο Χανέντα και τυλίχθηκε στις φλόγες.



Τον απολογισμό έδωσε το ιαπωνικό δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο NHK, επικαλούμενο τοπικούς αξιωματούχους της πυροσβεστικής. Δεν δόθηκαν περισσότερες λεπτομέρειες για τους τραυματισμούς. Όλοι οι επιβαίνοντες φαίνεται ότι διασώθηκαν με δύο τσουλήθρα έκτακτης ανάγκης.

💥💥 BREAKING: Plane on fire at Tokyo International Airport pic.twitter.com/bNpgZDiyW6 — ビットコイン (@Ripple_X_) January 2, 2024

Η πτήση της JAL 516 αναχώρησε από το αεροδρόμιο New Chitose (Χοκάιντο), μεταφέροντας 367 επιβάτες, ανάμεσά τους και οκτώ βρέφη, και 12μελές πλήρωμα. Και οι 379 επιβαίνοντες διασώθηκαν, ανακοίνωσε η JAL.



Περισσότερα από 100 πυροσβεστικά οχήματα εστάλησαν στο σημείο της πυρκαγιάς και οι περισσότερες πτήσεις έχουν ακυρωθεί, αναφέρει το NHK.



Το αεροσκάφος του Λιμενικού Σώματος επρόκειτο να πετάξει στην επαρχία Νιγκάτα για να βοηθήσει στις προσπάθειες ανακούφισης του πληθυσμού μετά το μεγάλο σεισμό.



Βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα δείχνει φλόγες να αναδύονται κοντά στις μηχανές του αεροπλάνου και πυροσβέστες να μάχονται με τη φωτιά. Αν και περίπου 70 πυροσβεστικά οχήματα στάλθηκαν μετά το περιστατικό, το οποίο συνέβη στις 5:47 μ.μ., το αεροπλάνο τυλίχθηκε σχεδόν εξ ολοκλήρου στις φλόγες από τις 6:30 μ.μ., σύμφωνα με βίντεο.

All passengers have been evacuated from the JAL flight from Hokkaido to Tokyo. (No casualties) The story is that the JAL airplane might have hit a coast guard plane collided. The collision took place after the plane landed. pic.twitter.com/Cg90QnZUGG — Hoshi Algorithm (@hoshialgorithm) January 2, 2024



«Ένιωσα ένα αναπήδημα, σαν το αεροσκάφος να συγκρούεται με κάτι όταν προσγειωνόταν», είπε ένας από τους επιβάτες στους Japan Times. «Είδα μια σπίθα έξω από το παράθυρο και η καμπίνα γέμισε με αέρια και καπνό».

Ο Σουηδός Anton Deibe, 17 ετών, ο οποίος επέβαινε στο αεροπλάνο της Japan Airlines, δήλωσε στη σουηδική εφημερίδα Aftonbladet ότι «όλη η καμπίνα γέμισε καπνό μέσα σε λίγα λεπτά». «Πέσαμε στο πάτωμα. Μετά άνοιξαν οι πόρτες έκτακτης ανάγκης και τρέξαμε πάνω τους.

«Η καμπίνα βρομούσε σαν κόλαση. Ήταν μια κόλαση. Δεν είχαμε ιδέα πού πάμε, οπότε τρέξαμε έξω στο αεροδρόμιο. Ήταν χάος», πρόσθεσε ο 17χρονος στην σουηδική εφημερίδα σύμφωνα με το πρακτορείο. Ο Debe ταξίδευε με τους γονείς και την αδερφή του.



Η Kaoru Ishii, η οποία περίμενε έξω από την πύλη άφιξης την 29χρονη κόρη της και τον φίλο της να επιστρέψουν με την πτήση είπε ότι νόμιζε πως η πτήση καθυστέρησε μέχρι να τηλεφωνήσει η κόρη της για να της εξηγήσει.



«Είπε ότι το αεροπλάνο είχε πάρει φωτιά και ότι βγήκε μέσω τσουλήθρας», είπε η Ishii. «Πραγματικά ανακουφίστηκα που ήταν καλά» ανέφερε χαρακτηριστικά στη Japan Today.

«Δεν έχω ακούσει ποτέ για μια τόσο μεγάλη σύγκρουση σε αεροδρόμιο της Ιαπωνίας», δήλωσε ο Yoshitomo Aoki, εμπειρογνώμων στα διερεύνηση αεροπορικών δυστυχημάτων.



«Τα συστήματα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας σε όλο τον κόσμο έχουν σχεδιαστεί για την πρόληψη ατυχημάτων, εφόσον οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας στα αεροδρόμια εκδίδουν σωστές οδηγίες και οι πιλότοι τις ακολουθούν» πρόσθεσε.

Εικόνα από την εφαρμογή Flightradar24 (κάτω) δείχνει αεροπλάνα να περιμένουν στους διαδρόμους του αεροδρομίου Χανέντα, αφότου έκλεισαν μετά από τη σύγκρουση. Το Χανέντα είναι ένα από τα δύο μεγαλύτερα αεροδρόμια του Τόκιο.





Το Χανέντα είναι προς το παρόν κλειστό, αλλά οι ιαπωνικές αρχές κάνουν ό,τι μπορούν για να ανοίξει ξανά το αεροδρόμιο την Τετάρτη ή και νωρίτερα.

